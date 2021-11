Κοινωνία

Άλιμος: Μωρό βρέθηκε στο δρόμο

Πώς το 1,5 ετών παιδάκι κατέληξε σε παιδικό κομμωτήριο.

Στη μέση του δρόμου βρέθηκε μόνο του παιδάκι 1,5 έτους. Επί της οδού Αγ.Δημητρίου προς την παραλία το βρήκαν δύο παιδιά 14 ετών και το έφεραν στο παιδικό κομμωτήριο της γειτονιάς.

«Μετά από μια ώρα κι ενώ βάλαμε ανθρώπους να ψάχνουν, βρέθηκε η μητέρα του παιδιού σε άσχημη κατάσταση, αφού το έψαχνε. Είναι Ιρακινή και το σπίτι της απείχε μόλις 150 μέτρα», είπε η κυρία Μάκρη στην εκπομπή «Από τις 6» της ΕΡΤ, διευκρινίζοντας ότι το παιδί «το έκασε», ενώ έπαιζε με τα αδέρφια του στην αυλή.

Ειδοποιήσαμε την αστυνομία και το «Χαμόγελο του Παιδιού» από το οποίο δόθηκαν σαφείς οδηγίες. «Τού δώσαμε μόνο νεράκι», είπε η Ελισάβετ Μάκρη συμπληρώνοντας: «Δεν είδαμε ανθρώπους να ψάχνουν, γι αυτό το πήρα στο κομμωτήριο, επειδή έκανε κρύο. Ευτυχώς που το βρήκαν τα 14χρονα».

πηγή: ertnews.gr

