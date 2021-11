Life

Χαϊκάλης - Σκορδά: Καβγάς στο “Πρωινό” για τον άντρα παλιάς κοπής (βίντεο)

Χαλασμός μεταξύ του Παύλου Χαϊκάλη και της Φαίης Σκορδά στον αέρα του "Πρωινού" όταν ρωτήθηκε για τη δήλωσή του «είμαι άντρας παλιάς κοπής»!

Ο Παύλος Χαϊκάλης μίλησε για πρώτη φορά για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά τη θεατρική επιστροφή του στην Κύπρο και την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από τον χώρο της υποκριτικής στην εκπομπή το "Πρωινό" και τους Φαίη Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός που έχει να εμφανιστεί και να μιλήσει αρκετούς μήνες μετά τη διαρροή συνομιλίας με ερωτικό περιεχόμενο, έγινε μάλιστα έξω φρενών με τη Φάιη Σκορδά.

«Εάν επιτραπούν οι υγειονομικές συνθήκες και αναλόγως την πορεία της παράστασης βεβαίως θα έρθουμε και στην Ελλάδα. Σας είπα –γιατί μιλάω καλά ελληνικά- όταν είπα ότι είναι η τελευταία παράσταση, δεν εννοώ μία παράστασης, αυτή η δουλειά θα γίνει όταν θα ολοκληρώσει τον κύκλο της. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής» διευκρίνισε ο Παύλος Χαϊκάλης σχετικά με το αν η παράσταση θα έρθει και στην Ελλάδα και την απόφασή του να αποσυρθεί.

«Θέλω να παραμείνω λίγο άνθρωπος. Βλέποντας αυτή την ανθρωποφαγία που υπάρχει. Χωρίς να ξέρουν άνθρωποι, βγαίνουν, μιλάνε, λένε πράγματα, έχουν δικάσει, έχουν βγάλει αποφάσεις… Όταν λέει κάποιος κάτι, παρερμηνεύεται, όλο αυτό εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ! Δεν έχω βγει δημόσια να κακολογήσω κανέναν, δεν έχω καμία σχέση με την αισθητική που υπάρχει και δεν έχω κανέναν λόγο να συνεχίσω όταν άνθρωποι βγαίνουν και μιλάνε με τόση κακία για μένα.

Δεν αντέχω τόσο μίσος. Βγήκε άνθρωπος και είπε “πώς ο παραγωγός έκανε πρόταση στον Χαϊκάλη”, γιατί; Κατηγορούμαι για κάτι; Έχω πάει φυλακή, έχω κάνει κάτι επιλήψιμο; Όχι! Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν έχω βγει ποτέ να κακολογήσω άνθρωπο, δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποφαγία και γι’ αυτό πήρα την απόφαση… Θέλουν αίμα, να πεθάνω; Δεν θα τους κάνω τη χάρη» πρόσθεσε ο Παύλος Χαϊκάλης.

Μετά από αυτά τα λεγόμενά του, ήρθε η ρήξη με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια επικαλέστηκε την επικαιρότητα των τελευταίων μηνών και συνομιλίες της με κορίτσια, σχολιάζοντας το «άνδρας παλαιάς κοπής». «Φαίη ξέρεις τι σημαίνει άνδρας παλαιάς κοπής; Άσε με να μιλήσω. Όταν λοιπόν ένας άνδρας ξέρει να φλερτάρει δια ζώσης και όταν ξέρει να φερθεί και να κάνει μία γυναίκα, τότε με συγχωρείς αλλά έχω δίκιο εγώ. Αγαπούλα μου, δεν ξέρεις τα γεγονότα. Ποιο όχι; Αφού δεν ξέρετε την υπόθεση γιατί δεν το παραδέχεστε».

