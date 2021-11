Παράξενα

Μαραντόνα: Λατρεία που οδήγησε σε… καισαρική τομή!

Δείτε την απίστευτη επιλογή που έκανε ένα ζευγάρι για να γεννήσει την ημέρα που πέθανε ο θρύλος της Αργεντινής.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα λατρεύτηκε ως Θεός και αυτό είναι γνωστό, καθώς στο όνομα του υπάρχει ακόμη και μία άτυπη θρησκεία, που ακολουθούν οι πιστοί του. Οι εκδηλώσεις αγάπης και πάθους για τον αείμνηστο Αργεντινό, είναι πολλές ανά την υφήλιο και κάθε μία, αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Όμως αυτή, του Βάλτερ Ροτούντο, πρέπει να είναι μοναδική!

Ο 39χρονος Αργεντινός, λάτρης του «Ντιεγκίτο», έφθασε στο σημείο να προγραμματίσει με την σύζυγο του, Βικτώρια, την γέννηση του γιου τους, για την 25η Νοεμβρίου 2021, δηλαδή την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Μαραντόνα. Και πράγματι, ο μικρός Ντιέγκο Αρμάντο (σ.σ. αγαπητός Ντιέγκο) γεννήθηκε εχθές (25/11) με καισαρική τομή, προκειμένου να μην χαθεί η γενέθλιος ημέρα!

Ωστόσο, το πάθος της οικογένειας Ροτούντο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, δεν τελειώνει εδώ. Πριν από δέκα χρόνια, η Βικτώρια έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια, τα οποία ονομάσθηκαν... Μάρα και Ντόνα! Ο Βάλτερ έστειλε μία φωτογραφία τους στον Μαραντόνα, εξηγώντας του ότι οι μικρές πήραν αυτά τα ονόματα ως φόρος τιμής σ΄ εκείνον. Ο διάσημος Αργεντινός, απάντησε στο ζεύγος Ροτούντο, στέλνοντας μία δική του φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κρατά στα χέρια του την φωτογραφία των μικρών διδύμων. Μία φωτογραφία, που ο Βάλτερ έκανε τατουάζ στην πλάτη του!

«Είναι μια ημέρα που τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι λυπημένοι εξ΄ αιτίας του Μαραντόνα. Κι εγώ είμαι λυπημένος, αλλά αυτή η γέννηση, αλλάζει τα πράγματα τόσο πολύ. Για εμένα, αυτή η 25η Νοεμβρίου θα είναι πάντα η επέτειος του θανάτου του Ντιέγκο, αλλά θα είναι και τα γενέθλια του γιου μου».

