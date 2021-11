Οικονομία

Σταϊκούρας για ΕΝΦΙΑ 2022: Θα είναι μειωμένος και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τον Μάρτιο

«Θα είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί και το 2022 και στο μέτωπο της πανδημίας και στην ενεργειακή κρίση», διαβεβαίωσε ο ΥΠ.ΟΙΚ.

Δεν τίθεται θέμα lockdown, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει περίπτωση κλεισίματος της χώρας, τα ταμειακά διαθέσιμα είναι επαρκή και ασφαλή για να ανταποκριθούν υπό προϋποθέσεις σε όποιες κρίσεις υπάρχουν ή προκύψουν».

Πρόσθεσε δε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του skai, πως «θα είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί και το 2022 και στο μέτωπο της πανδημίας και στην ενεργειακή κρίση. Ενώ, ό,τι περίσσευμα υπάρχει διατίθεται στους πολίτες». Παράλληλα, ανέφερε ότι συνολικά τα ποσά που δόθηκαν στην κοινωνία από το 2020 έως το 2022 για να βοηθηθεί λόγω της πανδημίας ανέρχονται σε 43,3 δισ. ευρώ, χρήματα που δανείστηκε η χώρα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Για τον ΕΝΦΙΑ το επόμενο έτος, είπε ότι θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο σε 10 ή 12 δόσεις. «Προσδοκούμε οι περισσότεροι πολίτες να πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ, καθώς έχουμε εντάξει στον προϋπολογισμό μείωση του φόρου κατά 60 εκατ. ευρώ», δήλωσε.

Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους τους σε τράπεζες και ΑΑΔΕ, μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού. Ήδη, όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκαν χθες οι πρώτες 24 περιπτώσεις και οι ρυθμίσεις είναι σημαντικά βελτιωμένες για τον πολίτη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το πρωτογενές έλλειμμα εφέτος θα ανέλθει σε 7% του ΑΕΠ ή σε 13 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος της χώρας ανέρχεται στο 200% του ΑΕΠ ή σε 350 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι εκτιμάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως το 2022 θα υπάρξει δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς μέτρα λιτότητας αλλά μέσα από την ανάπτυξη, ενώ οι δημοσιονομικοί κανόνες θα τεθούν εκ νέου από το 2023.

