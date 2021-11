Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

"Πηγή έπνευσης η σημερινή ημέρα", είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής.

Το τρίγωνο του Άρη με τον Ποσειδώνα που έρχεται θα επηρεάσει θετικά όλα τα ζώδια και πρέπει να αξιοποιηθεί, σημείωσε.

Ωστόσο η αστρολόγος της εκπομπής προειδοποίησε ότι "η Σελήνη βρίσκεται στην Παρθένο και δημιουργεί εντάσεις, καβγαδάκια και γκρίνια", συμβουλεύοντας τα ζώδια να μην πιέζουν καταστάσεις.

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου είναι δύο πολύ καλές ημέρες για σχέδια, χωρίς όμως υπερβολές, υπογράμμισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

