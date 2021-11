Life

“Το Πρωινό” - Ζαμπίδης: Ήρθα αντιμέτωπος με τους διαρρήκτες του σπιτιού μου

Οι ανήλικοι δράστες ήταν και.. θαυμαστές του Μιχάλη Ζαμπίδη!

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" και τη Φαίη Σκορδά και το Γιώργο Λιάγκα έδωσε συνέντευξη ο Μιχάλης Ζαμπίδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη περιπέτεια με δύο επίδοξους ληστές που βρέθηαν μέσα στο σπίτι του.

Δύο ανήλικοι διαρρήκτες αποφάσισαν να ληστέψουν μια μονοκατοικία αλλά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του kick boxing, Μιχάλη Ζαμπίδη καθώς ο στόχος τους ήταν τελικά το… σπίτι του.

Ο ίδιος επέστρεφε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής όταν βρήκε τον έναν από τους δύο δράστες να πηδάει τη μάντρα του σπιτιού του.

«Ήτανε Κυριακή νωρίς γύρω στις 5 με 5 και μισή και επέστρεφα από την κυριακάτικη βόλτα όταν έφτανα στο σπίτι μου βλέπω έναν να πηδάει από το εσωτερικό του σπιτιού προς τα έξω. Σχεδόν προσγειώθηκε μπροστά στο αμάξι. Ερχόμαστε αντιμέτωποι κοιταζόμαστε με βλέπει , χάρηκε κιόλας που με είδε – δεν ήξερε ότι είναι το σπίτι μου- και μου λέει Μάικ εσύ»

Όταν ο Έλληνας πρωταθλητής τον ρώτησε τι κάνει στο σπίτι του εκείνος με πολλή άνεση του απάντησε « Τίποτα τίποτα έβγαζα κάτι φωτογραφίες»

«Εγώ τον ρώτησα φωτογραφίες για το Instagram ή για να κλέψεις και εκεί τον είδα ότι τραβήχτηκε». Μη θέλοντας όμως να φύγει ο ληστής ο Μιχάλης Ζαμπίδης του είπε πως μένει στο απέναντι σπίτι και όχι στο σπίτι που ο νεαρός μπήκε για να κλέψει.

Ο ληστής τον πλησίασε και τότε κατάλαβε πως υπήρχε και κάποιος άλλος από την πίσω πλευρά του σπιτιού «Προσπάθησε να ξεφύγει και τότε γύρισα το διακόπτη στο λίγο πιο αυστηρό και του είπα και θα σε προλάβω και θα σε χτυπήσω μετά, οπότε κάτσε εδώ. Μου λέει εντάξει εντάξει και κατέβασε τα χέρια, πάει πιο πίσω φωνάζει το συνεργάτη του..»

Ο ίδιος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύντροφό του κάλεσε την αστυνομία η οποία έφτασε σε 4 με 5 λεπτά στο σημείο.

Ο ένας από τους δύο δράστες συνελήφθη και φαίνεται πως στο ενεργητικό του είχε 17 στο σύνολο κλοπές και ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί.

« Βρήκαν την πόρτα κλειδωμένη και προσπάθησαν να την ανοίξουν με κατσαβίδι. Όταν ο ένας με πλησίασε πήρε ένα τηλέφωνο και έδωσε σήμα σε κάποιον προφανώς που βρισκόταν στην περιοχή.»

Οι δράστες ήταν ανήλικοι.





