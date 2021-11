“Rouk Zouk Special” την Κυριακή με την “Κυρία Επιθεώρηση” (βίντεο)

Life

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στις 20:00 το «ROUK ZOUK» έρχεται στον ΑΝΤ1 πιο… Special από ποτέ!

Το Κυριακάτικο μενού αυτής της εβδομάδας έχει πολύ παιχνίδι και τρελό γέλιο…

Οι πρωταγωνιστές της μουσικοχορευτικής παράστασης "Κυρία Επιθεώρηση" παίζουν για καλό σκοπό σε ένα επεισόδιο ξεκαρδιστικό!

“Το Πρωινό” τρύπωσε στα παρασκήνια του “Rouk Zouk Special” και μας δίνει μία πρόγευση τι θα δούμε στο κυριακάτικο επεισόδιο...

