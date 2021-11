Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Μποτσουάνα - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας

Συναγερμός ια τη μετάλλαξη της Μποτσουάνας. Εκτακτη συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων. Νέα μέτρα στο τραπέζι.

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει σήμερα, Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι., η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξετάσει τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα για τη νέα μετάλλαξη του ιού SARS-CoV-2, καθώς και το ενδεχόμενο ανάγκης ταξιδιωτικών οδηγιών/ περιορισμών για χώρες της νότιας Αφρικής.

Η μετάλλαξη της Μποτσουάνα, με την επιστημονική ονομάσία B.1.1.529, έχει πυροδοτήσει παγκόσμια ανησυχία, με αποτέλεσμα πολλές χώρες να σπεύδουν να ανακοινώσουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις χώρες της νότιας Αφρικής.

Υπενθυμίζεται ότι συνεδριάζει στη Γενεύη και ο ΠΟΥ. Ο ΠΟΥ θα συζητήσει για τη νέα αφρικανική μετάλλαξη και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή στα εμβόλια και στις ήδη υπάρχουσες θεραπείες κατά του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι μετά τη Βρετανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, Γερμανία και Τσεχία έχουν ανακοινώσει ότι απαγορεύουν τις πτήσεις από χώρες της ευρύτερης περιοχής τη νότιας Αφρικής. Ακόμη και οι υπήκοοί τους που θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 14 μέρες καραντίνα.

