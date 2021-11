Πολιτική

Μητσοτάκης από Κοζάνη: Να γίνει η Δυτική Μακεδονία οικονομία του μέλλοντος

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη. Ποιους συνάντησε, τι ειπώθκε για την απολιγνιτοποίηση.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία είναι η μετατροπή της σε μία οικονομία του μέλλοντος με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε στην Κοζάνη με επιχειρηματίες για να παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη δίκαιη μετάβαση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία. Όμως, η δίκαιη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει πράξη εάν δεν συνδυαστεί με το υγιές επιχειρηματικό ενδιαφέρον εταιριών που ήδη δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και τις οποίες θέλουμε να ενθαρρύνουμε να επεκτείνουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες», είπε ο πρωθυπουργός στην αρχή της συνάντησης και συνέχισε: «Το θέμα δεν είναι μόνο να προσελκύσουμε νέες εταιρίες στη Δυτική Μακεδονία, αλλά να στηρίξουμε και τις εταιρίες οι οποίες ήδη λειτουργούν εδώ και από ότι βλέπω έχουν πολύ φιλόδοξα σχέδια για να επεκτείνουν κι άλλο τις δραστηριότητές τους.

Η μεγάλη πρόκληση μας θα είναι πάντα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η υποκατάσταση θέσεων εργασίας που χάνονται, καθώς σταδιακά η δραστηριότητα περί τον λιγνίτη θα σταματάει, με νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα μετατρέψουν τη Δυτική Μακεδονία από μία οικονομία με σχεδόν μονοθεματικά χαρακτηριστικά, όπως, δυστυχώς, ήταν τα τελευταία 50 χρόνια, σε μία οικονομία του μέλλοντος που θα αναπτύσσει και θα στηρίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Αυτό που ενδιαφέρει να ακούσω από σας είναι τα δικά σας σχέδια και τι περιμένετε και τι θέλετε από μας, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να τα κάνετε πράξη».

