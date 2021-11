Υγεία - Περιβάλλον

Άγιος Νικόλαος - Κορονοϊός: Έκαναν πενταπλή δόση εμβολίου σε γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήγε για την αναμνηστική δόση εμβολίου και της έκαναν πενταπλή... Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Πενταπλή δόση εμβολίου δόθηκε σε γυναίκα στο Λασίθι με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν η γυναίκα πήγε στο εμβολιαστικό κέντρο του Αγίου Νικολάου προκειμένου να κάνει την τρίτη δόση εμβολίου για τον κορωνοϊό.

Από λάθος ο νοσηλευτής της χορήγησε πενταπλή δόση. Μόλις το αντιλήφθηκε αμέσως κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισήχθη στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

«Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και δεν υπάρχει κάποια σοβαρή παρενέργεια. Παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς αν και η νοσηλεία της έγινε για προληπτικούς κυρίως λόγους», δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, Μ. Ανδρεαδάκης.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολική βία: 16χρονη έσβησε τσιγάρο στο μάτι συμμαθήτριας της

Κορονοϊός – Οικονόμου: Δεν πάμε σε lockdown, η χώρα θα παραμείνει ανοιχτή

“Το Πρωινό”: Τατσόπουλος και Σοφιανός κατά Σερβετάλη - Η αντίδραση Λιάγκα (βίντεο)