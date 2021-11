Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Παύλος Τούτουζας

Θλίψη στην οικογένεια του και στους συναδέλφους του σκόρπισε το άγγελμα της εκδημίας του διακεκριμένου Παύλου Τούτουζα.

Έφυγε από την ζωή ο διακεκριμένος Καθηγητής Καριοδολογίας Παύλος Τούτουζας.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι συγγενείς του, τα παιδιά του, αλλά και συνάδελφοι του, καθώς και ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, με αναρτήσεις τους στα social media.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα, στην Μητρόπολη Αθηνών, στις 12:00.

Η οικογένεια καλεί όσους θέλουν, αντί στεφάνου, να κάνουν δωρεά στο Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, του οποίου ο εκλιπών υπήρξε ιδρυτής.

Η κόρη του Κατερίνα σε ανάρτηση της αναφέρει «Σήμερα έφυγε ο πατέρας μας, παππούς , σύζυγος… θα τον αποχαιρετίσουμε τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου στις 12.00 στη Μητρόπολη Αθηνών. Καλό ταξίδι μπαμπά…

Αντί στεφάνου μπορεί να γινει δωρεά στο Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας του οποίου ήταν και ιδρυτής».

Ο βουλευτής της ΝΔ και Καθηγητής Καρδιολογίας, Χριστόδουλος Στεφανάδης, σε ανάρτηση του γράφει «"Έφυγε" σήμερα ένας Μεγάλος.

Ο Παύλος Τούτουζας.

...Που θεμελίωσε την σύγχρονη Ελληνική Καρδιολογία...

...Που μοναδικά συνδύαζε την παράδοση με την πρόοδο και την Χριστιανική Πίστη με την Επιστήμη...

...Που "έβλεπε" πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του...

...που από τους γιγαντιαίους Ώμους του, ισως μπορέσαμε και είδαμε λίγο μακρύτερα...

Καλό σου ταξίδι»

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, έγραψε πως «δυστυχώς έφυγε σήμερα από κοντά μας ο συντοπίτης μας Παύλος Τούτουζας, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην επιστήμη αλλά και στον τόπο μας. Στην μακρά διαδρομή του, άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα αξιοπρέπειας, υπηρετώντας την Ιατρική με πάθος και ευαισθησία για τον συνάνθρωπο. Άνθρωπος με ευγένεια και αρχές, αλλά και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Δημιούργησε μια υποδειγματική οικογένεια, όπως υποδειγματική ήταν και όλη του η ζωή του».

Ποιος ήταν ο Παύλος Τούτουζας

Γεννήθηκε στη Θήβα το 1935, ήταν έγγαμος με την Ελένη Τούτουζα-Πανταζοπούλου και απέκτησαν τρία παιδιά.

Ήταν Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και Βασικό ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας του οποίου ήταν Διευθυντής επί σειρά ετών.

Μέλος της “Nominating Committee”, επιτροπής η οποία επιλέγει και προτείνει τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Είχε διατελέσει μέλος της Συντακτικής Επιτροπής υψηλού κύρους ευρωπαϊκών και αμερικανικών επιστημονικών περιοδικών, και κριτής εργασιών από διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεγάλης εμβέλειας

Είχε χρηματίσει Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων.

Στο ενεργητικό του είχε πολλές δημοσιεύσεις, που αφορούσαν σε επιστημονικά συγγράμματα για φοιτητές και ιατρούς, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης είχε δημοσιεύσει πολλά ερευνητικά άρθρα, τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και σε ξένα περιοδικά.

Διετέλεσε Διευθυντής συντάξεως των επιστημονικών περιοδικών «Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας επί 12 έτη, Πρόεδρος της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Μέλος της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών κ.α.

Είχε λάβει πολλές Τιμητικές διακρίσεις όπως:

Άρχων Ακτουάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,

Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (1997)

Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών της Σερβίας.

Τιμητική διάκριση το 1993 από τον τότε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, νυν Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμον.

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών,

Χρυσούν Μετάλλιον Πνευματικού Συλλόγου Χίων «ο Κοραής», κ.α.

Το “Βραβείο Περικλέους” του Δήμου Παπάγου το 2017