Κορονοϊός: Πολιτική κόντρα για την πανδημία

Νέα "πυρά" προς το Μαξίμου απο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσιπρα. Τι απαντά η Κυβέρνηση.

Αδιάκοπη μαίνεται η πολιτική κόντρα για την διαχείριση της πανδημίας. Μετά την περιοδεία του στο νοσοκομείο του Βόλου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του, επεσήμανε τα εξής: "Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα είναι δραματική. Ζούμε για άλλη μία φορά μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μία πολεμική κατάσταση. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να συγχαρώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατρούς και νοσηλευτές, που δίνουν αυτή τη μάχη εδώ και δύο χρόνια, δυστυχώς χωρίς να έχουν τη στήριξη που απαιτείται για την περίσταση από την πλευρά της Πολιτείας. Θέλω για ακόμη μία φορά να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου. Η ανεπάρκεια, η προχειρότητα, η ατολμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να πάρει μέτρα έγκαιρα για την επιδημιολογική επιτήρηση, για την ιχνηλάτηση, για την ενίσχυση του εμβολιασμού αλλά και μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Υγείας μας οδηγεί για άλλη μία χρονιά, ενώ έχουμε το εμβόλιο δεν είμαστε όπως πέρυσι, σε εκατόμβη νεκρών και ενδεχομένως σε ένα καταστροφικό για την οικονομία λοκντάουν. Έστω και τώρα, καλώ τον κ. Μητσοτάκη να πάρει μέτρα. Πρώτα από όλα, γνωρίζουμε ότι το μεγάλο βάρος για τα νοσοκομεία μας θα είναι δυστυχώς τον επόμενο μήνα, παρότι ήδη έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, ήδη βρίσκονται σε συνθήκες πολέμου και κατάρρευσης. Τον καλώ από τώρα να σχεδιάσει ώστε να μην κάνουμε μαύρα Χριστούγεννα με εκατοντάδες θανάτους καθημερινά και με ανθρώπους να πεθαίνουν διασωληνωμένοι πρόχειρα, ακόμα και σε ράντζα. Αυτή θα είναι η εικόνα αν δεν πάρει μέτρα. Και θα έχει απόλυτη την ευθύνη. Από τώρα πρέπει να φροντίσει ώστε να ενισχυθεί το ΕΣΥ με περισσότερες κλίνες σε ΜΕΘ και το απαραίτητο προσωπικό. Να επιταχθούν ιδιωτικά νοσοκομεία, σε αυτή τη μάχη δεν μπορεί να περ ισσέψει κανείς. Δεύτερον, το είπα και χθες στη Λάρισα. Να αρθεί αυτή η ανοησία με το 50+1 για να κλείσει προσωρινά μία μαθητική τάξη. Το 25% των κρουσμάτων είναι μαθητές, ο ιός επωάζεται στα σχολεία και περνάει στους ηλικιωμένους.



Τρίτον, να σταματήσει να βλέπει με ψηφοθηρικό τρόπο την αναγκαιότητα αυστηροποίησης, όπως του λένε οι επιστήμονες, των μέτρων σε συγκεκριμένους κλάδους. Δεν μπορεί να μην γίνονται τεστ στην είσοδο των ναών και να μένουν απροστάτευτοι οι πιστοί που θέλουν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν μπορεί οι αστυνομικοί που ελέγχουν τα πιστοποιητικά να μην είναι εμβολιασμένοι. Και τέλος, τον καλώ για άλλη μία φορά να πάρει πρωτοβουλία τώρα, να σταματήσει να έχει λευκή πετσέτα στο ζήτημα του εμβολιασμού. Να πάμε πόρτα πόρτα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με εθελοντές από ΜΚΟ, να ενημερώσουμε και να πείσουμε τους συμπολίτες μας άνω των 60 που ως επί τω πλείστον αν νοσήσουν θα έχουν πολύ υψηλές πιθανότητες για βαριά νόσηση ή ακόμα και για να χάσουν τη ζωή τους. Οι επιστήμονες κάνουν δραματικές προβλέψεις, η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Επαναλαμβάνω, αν δεν τις αναλάβει, αν επιμείνει στην προχειρότητα και την ανεπάρκεια, θα βρεθούμε μπροστά σε εκατόμβη νεκρών και σε μαύρα Χριστούγεννα. Και αυτό θα είναι αποκλειστικά ευθύνη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Ο κ. Μητσοτάκης και δεν θέλει και δεν μπορεί. Και όπως είπα, θα αναλάβω το επόμενο διάστημα πρωτοβουλία για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικούς φορείς και με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να βγει η ελληνική κοινωνία από αυτό το τραγικό αδιέξοδο». Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει: "Η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι μαρτυρίες των ανθρώπων του δείχνουν πως η τραγωδία που ζει η χώρα μας για τέταρτη συνεχή φορά έχουν την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελευταίο επεισόδιο στην κατάρρευση του κυβερνητικού success story είναι το εξώδικο 36 γιατρών του Νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης με το οποίο καταγγέλλουν - για την ακρίβεια επιβεβαιώνουν τις εδώ και καιρό επισημάνσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ότι τη νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό αναλαμβάνουν μη εξειδικευμένοι στην απαιτούμενη φροντίδα γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία, λόγω έλλειψης ειδικοτήτων η Διοίκηση του Νοσοκομείου ορίζει υπεύθυνους παρακολούθησης ασθενών με Covid χειρουργούς και οφθαλμιάτρους! Και το Παπανικολάου δυστυχώς δεν είναι η εξαίρεση. Αλλά αυτά συμβαίνουν όταν τα βολεμένα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζουν την ενίσχυση του ΕΣΥ ως πολυτέλεια. Αρνούνται να εφαρμόσουν ένα σχέδιο αξιοποίησης όλων των δομών υγείας της χώρας (δημόσιων, ιδιωτικών, στρατιωτικών), αρνούνται να θεσμοθετήσουν ένα σοβαρό πλαίσιο κινήτρων για τη στελέχωση του ΕΣΥ και εξαντλούν τον «τσαμπουκά» τους στην επιστράτευση μερικών δεκάδων ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών, στην πλειονότητά τους χωρίς επαρκή νοσοκομειακή πείρα. Ο ανάλγητος κ. Μητσοτάκης δεν συγκινείται από όλα αυτά και αφήνει τον κόσμο ανυπεράσπιστο, στο έλεος του τέταρτου φονικού κύματος του κορωνοϊού καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ". Η απάντηση Μαξίμου και Πλεύρη Σε απάντηση του, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης αναφέρει: "Το ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας έχει ενισχυθεί με άνω των 14.000 ιατρών και νοσηλευτών και έχουν υπερδιπλασιαστεί οι κλίνες ΜΕΘ. Ήδη το σύνολο των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα διατίθεται στο ΕΣΥ και άνω των 700 απλών κλινών του ιδιωτικού τομέα με το σύνολο του προσωπικού τους να διατίθενται για την κάλυψη Covid και non Covid περιστατικών. Επιπλέον έχουμε ήδη προβεί σε επίταξη υπηρεσιών ιατρών, όπου κρίθηκε απαραίτητο. Όλη η χώρα είναι μια Υγειονομική Περιφέρεια και από το σύνολο των δυνάμεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού παρέχεται σε όλους τους ασθενείς η δέουσα θεραπεία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής επιστήμης, τη στιγμή που άλλες χώρες με ισχυρότερα συστήματα υγείας αδυνατούν να περιθάλψουν περιστατικά. Το πρόγραμμα νοσηλειών και εφημεριών καθορίζεται από το εκάστοτε νοσοκομείο με γνώμονα την πληρέστατη εξυπηρέτηση των ασθενών. Να θυμίσουμε στον κ. Τσίπρα που επισκέφθηκε τη Θεσσαλία, ότι στα εκεί νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. το 2019 υπήρχαν 1.516 γιατροί, ενώ σήμερα υπάρχουν 1.617. Το 2019 υπήρχαν 3.406 νοσηλευτές, ενώ σήμερα υπηρετούν 4.058. Το 2019 υπήρχαν 46 κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ σήμερα υπάρχουν 105 κλίνες. Η επιθυμία του ΣΥΡΙΖΑ να καταρρεύσει το ΕΣΥ για μικροπολιτικά οφέλη εκτός από εμφανής είναι πλέον και προκλητική" Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απο την πλευρά του σημειώνει τα εξής: "Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει, μόνος σε ολόκληρη την Ευρώπη, να αντιπολιτεύεται μέσω της πανδημίας, αδυνατώντας να κατανοήσει την κρισιμότητα των περιστάσεων. Ας πάψει επιτέλους να φέρεται σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Για άλλη μια φορά τον καλούμε, αν έχει να εισφέρει κάποια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη πρόταση, να το κάνει, έστω και τώρα. Μέχρι τώρα εμφανίζει ως ζητούμενα όσα ήδη έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση ή αναλώνεται σε ανεδαφικά, γενικόλογα και ανεφάρμοστα ευχολόγια. Και φυσικά αρνείται μονίμως να τοποθετηθεί με σαφήνεια στο αντιεμβολιαστικό κρεσέντο του πρώην υπουργού του και μόνιμου στενού συνεργάτη του".