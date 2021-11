Life

Ήβη Αδάμου: Παρέα με την κόρη της στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο! (εικόνες)

Μαμά και κόρη σε άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση!

Ένας μήνας έχει απομείνει για τα Χριστούγεννα και ήδη οι εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz έχουν αρχίζει να στολίζουν τα σπίτια τους.

Ανάμεσα σε αυτούς που μπήκαν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση είναι η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης, αφού στόλισαν την οικία τους ενόψει των γιορτών.

