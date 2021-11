Κοινωνία

Fake news για τον κορονοϊό: Στον εισαγγελέα δικογραφίες για 20 αντιεμβολιαστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον εισαγγελέα δικογραφίες σε βάρος 20 ατόμων για διασπορά ψευδών ειδήσεων για την πανδημία. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Δύο δικογραφίες σε βάρος, συνολικά, 20 ατόμων, που μέσω ιστοσελίδας ή αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις για την πανδημία και προέτρεπαν τους πολίτες να μη συμμορφώνονται στα μέτρα σχηματίστηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διέγερσης σε ανυπακοή και διασπορά ψευδών ειδήσεων, μέσω διαδικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία αφορά 15 άτομα που μέσα από προφίλ ή ομάδες στο Facebook καλούσαν τους πολίτες να μη φορούν μάσκες και κυρίως γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν με μάσκες στα σχολεία, από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Για τις προτροπές αυτές υπήρχαν καταγγελίες πολιτών και μετά από ενημέρωση του εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα από την οποία ταυτοποιήθηκαν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων προφίλ ή ομάδων.

Η δεύτερη περίπτωση, αφορά σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η διερεύνηση για την οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από καταγγελίες πολιτών οι οποίοι ανέφεραν ότι ο διαχειριστής και οι συνεργάτες του διέδιδαν ψευδείς ειδήσεις και προέτρεπαν στη μη συμμόρφωση με τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ιστοσελίδα που απασχολεί από το καλοκαίρι τις αρχές, με αναρτήσεις με τις οποίες καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία «ανάκλησης αντιπροσώπευσης - πληρεξουσιότητας», της κυβέρνησης δηλαδή, ενώ παρουσίαζε και κάποια έγγραφα που έπρεπε να υπογράψει ο κόσμος για τον σκοπό αυτό.

Τα παραπάνω τέθηκαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπόψη εισαγγελικής Αρχής και στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, μετά από αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, τα τραπεζικά ιδρύματα, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του διαχειριστή της ιστοσελίδας, (67χρονου συνταξιούχου) και ακόμη 4 ατόμων.

Ακολούθως, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενήργησε κατ' οίκον έρευνα κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και αποδείξεις συναλλαγών, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε η εμπλοκή τους στην υπό έρευνα υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις που κατηγορούνται κρατούσαν τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο όλο σχέδιο, ενώ ο ένας ήταν και δικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων που απαιτούνταν για την προώθηση των νομικών εγγράφων για την ανάκληση αντιπροσώπευσης.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από την Αστυνομία υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας (https://portal.astynomia.gr)

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD