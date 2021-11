Κοινωνία

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αττική (εικόνες)

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αττική. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει και τη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Την τελευταία ώρα, στην Αττική σημειώνονται ανά διαστήματα μπόρες, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να επικρατεί μποτιλιάρισμα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους.

Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί κλήσεις για κοπές δέντρων από διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 35 κλήσεις για κοπές δέντρων από περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, το Μοσχάτο, το Χαϊδάρι, η Αθήνα, το Περιστέρι, το Χαλάνδρι.

Δέντρο έπεσε και στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι με υπαλλήλους του Δήμου να προστρέχουν για να κόψουν το δέντρο και να μην αποτελούν κίνδυνο για οχήματα και πεζούς.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στον Ασπρόπυργο, στην περιφερειακή διυλιστηρίων από το ύψος των διυλιστηρίων έως τα Νεόκτιστα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το 15ο έως το 18ο χιλιόμετρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, στη στάση Κασομούλη τερμάτιζαν προσωρινά οι συρμοί του τραμ της γραμμής 5 λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στη συμβολή των οδών Φρατζή και Καλλιρόης εξαιτίας της ισχυρής καταιγίδας στην Αττική. Ωστόσο, μετά από ώρα απ οκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο δίκτυο του Τραμ και οι συρμοί τερματίζουν και πάλι στο Σύνταγμα.

Πολλές οδικές αρτηρίες στην Αττική έχουν “κοκκινίσει” και οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή.

