Μετάλλαξη Μποτσουάνα - Πλεύρης: Θα πάμε σε σκληρή γραμμή

Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τη μετάλλαξη Μποτσουάνα.



«Θα πάμε και εμείς σε σκληρή γραμμή αλλά θα πρέπει πρώτα οι επιστήμονές μας να έχουν καθαρή εικόνα», ξεκαθάρισε ο Θάνος Πλεύρης σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σχετικά με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για την είσοδο στην Ελλάδα, οι οποίες επηρεάζονται από την εμφάνιση της μετάλλαξης της Μποτσουάνα.

Σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, απάντησε ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει σκληρή γραμμή στις ταξιδιωτικές της οδηγίες, ανάλογα με αυτές της Μεγάλης Βρετανίας και του Ισραήλ, λόγω της ανησυχίας για τη μετάλλαξη του κορονοϊού που προέρχεται από τη Μποτσουάνα.

Σημειώνεται πως σνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξετασθούν τα έως τώρα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνας και να κριθεί αν είναι αναγκαίο να ληφθούν περιοριστικά μέτρα και να εκδοθούν ταξιδιωτικές οδηγίες για ταξίδια από χώρες της νότιας Αφρικής.

