“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: καφές, αντιβιοτικά και η κρυφή πάθηση των γυναικών

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών μας ενημερώνει για όσα πρέπει να ξέρουμε για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική υγεία μας.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Γιατί οι ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν για αύξηση των λοιμώξεων που αντιστέκονται στα αντιβιοτικά;

Ποιος καφές προστατεύει την καρδιά και τον εγκέφαλό μας και σε τι ποσότητα;

Τι μπορούμε να κάνουμε για τα πρησμένα γόνατα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, στις 12:00.

Πώς διαχειριζόμαστε το δημόσιο ξέσπασμα θυμού από το παιδί μας;

Ποια είναι η κρυφή, επώδυνη πάθηση εκατομμυρίων γυναικών;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, στις 12:00.

