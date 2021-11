Life

“VINYΛΙΟ” με soundtrack ταινιών του ’80

Ακόμη μια ξεχωριστή μουσική “γιορτή”, με τον Αντώνη Κανάκη και την παρέα του, με αναδρομή σε μελωδίες και στίχους που “σημάδεψαν” μια εποχή.

Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι, το «VINYΛΙΟ» αφιερώνει την αποψινή εκπομπή στα αγαπημένα soundtrack ταινιών που καθόρισαν τη δεκαετία του ’80.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο κάνουν flashback στις ταινίες και στις μουσικές τους, που έγιναν το soundtrack και της δικής μας ζωής.

Τα τραγούδια που αγαπήσαμε και ταυτίστηκαν με τις ποπ ταινίες του ’80 έρχονται σε μια εκπομπή που δεν θα χάσει κανείς.

«Μάβερικς» όλου του κόσμου ενωθείτε απόψε στις 20:00, στον ΑΝΤ1.

#Vinylio

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

«VINYΛΙΟ», Kάθε Παρασκευή στις 20:00.

