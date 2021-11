Life

“Ήλιος”: τα νέα επεισόδια θα σας καθηλώσουν (εικόνες)

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στην καθημερινότητα των ηρώων της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Ραγδαίες είναι οι ανατροπές και οι ανακατατάξεις στην πλοκή και την καθημερινότητα των ηρώων της σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, μετά το "5Χ5" με τον Μάρκο Σεφερλή και ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 56

Η Αθηνά εστιάζει στην υπόθεση του τροχαίου, αποφασισμένη να τιμωρήσει τον ένοχο, όμως μια ανατροπή αλλάζει τις ισορροπίες. Η Αλίκη είναι μεν ανακουφισμένη από την αθώωσή της, αλλά αισθάνεται μια αόρατη απειλή. Παράλληλα, η Νάντια βρίσκει στο πρόσωπο του Δημήτρη έναν σύμμαχο και προστάτη. Ο Δημήτρης απογοητεύεται όταν μαθαίνει τα αποτελέσματα της έρευνας στο νησί, ενώ η Ελπίδα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Ιάσονας είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει τη βιολογική του μητέρα, αλλά η απόφασή του αυτή τον βάζει σε νέες περιπέτειες. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χάρη σοκάρουν τη γιαγιά του και τη Λήδα…

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 57

Η σχέση της Αλίκης και του Δημήτρη περνάει κρίση, καθώς το παρελθόν δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Ο Δημήτρης είναι σίγουρος πια πως η Ελπίδα γνωρίζει την ταυτότητα του γιου του Μενέλαου και ζητάει από την Αθηνά ένταλμα για τη σύλληψή της. Η Αλίκη αρχίζει να υποψιάζεται πως η Νάντια καλύπτει το γιο του Μενέλαου, ο οποίος μαθαίνει πού κρύβεται και κάνει την εμφάνισή του. Ο Στέφανος και η Αθηνά ετοιμάζονται να πάνε κάπου μόνοι τους για ένα διήμερο, αλλά η Ελπίδα φοβάται για τις προθέσεις του Στέφανου…

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 58

Ο Δημήτρης, όσο κι αν αγαπάει την Αλίκη, απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από αυτήν… Η Αλίκη απελπισμένη του δίνει τελεσίγραφο: αν δεν μπορεί να τη συγχωρήσει, καλύτερα να χωρίσουν. Ο Δημήτρης ζητάει επιτακτικά από τη Νάντια να του δώσει νέα περιγραφή, που αυτή τη φορά να μοιάζει στον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τα εγκλήματα. Η Δάφνη μπαίνει σε ένα φόρουμ με γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, και ανακαλύπτει κάτι που θα τη θορυβήσει ιδιαίτερα. Ο μικρός Χάρης υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις, αφού η κατάσταση της υγείας του προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Ο Δημήτρης μαθαίνει το μυστικό της Ελπίδας για τη σχέση της με τον Ιάσονα…

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 59

Η Αθηνά και ο Στέφανος χαίρονται την εκδρομή τους. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι όπως φαίνονται… Η Ελπίδα εξηγεί στον Δημήτρη τους λόγους που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει τον Ιάσονα. Ο Δημήτρης προσπαθεί να την πείσει να του αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα του γιου του Μενέλαου… Η Λήδα κι όλη η οικογένεια προσπαθούν να συμπαρασταθούν στον Χάρη που ανησυχεί πως οι γιατροί τού κρύβουν κάτι για την υγεία του. Η Αλίκη και ο Δημήτρης βασανίζονται από το αδιέξοδο στο οποίο φαίνεται να έχει φτάσει η σχέση τους… Κι ενώ ο Στέφανος βρίσκεται μόνος με την Αθηνά, ο Μιχάλης τυχαία ανακαλύπτει στο γραφείο του Στέφανου κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Ο Δημήτρης βρίσκει τη δύναμη να πάρει την απόφασή του για τη σχέση του με την Αλίκη…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 60

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του γιου του Μενέλαου συγκλονίζει όσους τη μαθαίνουν. Κι ενώ η Ελπίδα προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση της γυναίκας με την ουλή, ο Ιάσονας υποψιάζεται πως κάτι του κρύβουν με την Ελένη. Η Αλεξάνδρα παίρνει μια απόφαση που θα είναι μοιραία για κάποιον. Ο Διοικητής παρεκτρέπεται, ενώ ο Χρήστος και η Δάφνη προσπαθούν να εντοπίσουν τον άντρα που παρενοχλεί κοπέλες. Η Σοφία παίρνει μια πρωτοβουλία, που μπορεί να την οδηγήσει σε σκοτεινά μονοπάτια. Η Λήδα προσπαθεί να βρει μια λύση για να δώσει ελπίδες στον μικρό Χάρη και τη γιαγιά του. Η Αθηνά κινδυνεύει, χωρίς να το γνωρίζει, και ο Δημήτρης σπεύδει να τη βοηθήσει...

