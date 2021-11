Life

“Rouk Zouk”: ρεκόρ σεζόν και πρωτιά για την Ζέτα Μακρυπούλια

Οι τηλεθεατές παίζουν μανιωδώς “Rouk Zouk” στον ΑΝΤ1, περνώντας χαλαρά τα μεσημέρια τους μαζί με την Ζέτα Μακρυπούλια.

Ρεκόρ σεζόν και πρωτιά με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, το «Rouk Zouk».

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν, για άλλη μια φορά, πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 30,4%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 16 μονάδες.

Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν χθες «Rouk Zouk», με το ανδρικό κοινό 25-44 να χτυπά 46%, και το γυναικείο κοινό 25-44 να σημειώνει 24,5%.

