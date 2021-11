Πολιτισμός

“Έλληνες Πολίτες του Κόσμου”: Κίμων Αγγελίδης και Νίκος Σταθόπουλος (εικόνες)

Ακόμη δύο ξεχωριστές περιπτώσεις Ελλήνων, που διακρίθηκαν στο εξωτερικό, έκαστος στον τομέα του, παρουσιάζονται στην νέα εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η εκπομπή «Έλληνες Πολίτες του Κόσμου» παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και αφήνουν το στίγμα τους στην πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική εξέλιξη κάθε τόπου που τους φιλοξενεί. Άνθρωποι με εφόδια, γνώσεις, δίκτυα, επιρροή, ικανοί να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν, να δημιουργήσουν και να προσφέρουν.

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου στις 16:00 συναντάμε τον Κίμωνα Αγγελίδη, Ελληνοαμερικανό με σημαντική ακαδημαϊκή καριέρα, ο οποίος την τελευταία 20ετία δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων. Έχει ιδρύσει επτά επιχειρήσεις, και πρόσφατα έχει επενδύσει στην Ελλάδα ιδρύοντας εταιρία, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία που παράγεται στη χώρα μας.

Μιλά για την οικογένειά του, για το ελληνικό φιλότιμο και τις ηθικές αρχές του Έλληνα, για το σθένος της ελληνικής ψυχής που ξεπερνά όλες τις δυσκολίες, και την πιο συγκινητική στιγμή της ημέρας, όταν από το μπαλκόνι του στην Πνύκα βλέπει την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη.

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στις 16:00, συναντάμε τον Νίκο Σταθόπουλο, τον επικεφαλής της BC Partners, διαχειριστή ενός από τα μεγαλύτερα private equities στον κόσμο. Ο Νίκος Σταθόπουλος, παρά το γεγονός ότι ζει και εργάζεται στο Λονδίνο τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους επενδυτές στην Ελλάδα. Στην εκπομπή περιγράφει τη διαδρομή του, αναφέρεται στις σπουδές του και επισημαίνει την αγάπη του για τον αθλητισμό.

Επιστρέφει στο πανεπιστήμιο που καθόρισε την πορεία του, δίνει τον δικό του ορισμό για την επιτυχία, εξηγεί τι σημαίνει να διαχειρίζεται κανείς μια τόσο μεγάλη εταιρεία και εστιάζει στην σημασία της φιλανθρωπίας στη ζωή του.

«Έλληνες Πολίτες του Κόσμου»: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:00, στον ANT1.

