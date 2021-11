Κοινωνία

Κωνσταντινουπόλεως: Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο (εικόνες)

Μόλις μερικές μέρες μετά την παράσυρση και το θάνατο γυναίκας από τρένο στη Λένορμαν, νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Αθήνα.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης του νεκρού άνδρα, που παρασύρθηκε από τρένο στη σιδηροδρομική διάβαση Κωνσταντινουπόλεως και Αχιλλέως στον Κολωνό.

Πρόκειται για έναν 33χρονο ελληνικής υπηκοότητας, η σορός του οποίου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί προανάκριση για το δυστύχημα.

