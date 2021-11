Καιρός

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο

Πότε και που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πόσο δυνατοί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για το Σάββατο, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στην δυτική Ελλάδα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές και τη νύχτα αναμένεται να εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τη νύχτα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά κυρίως από το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 7 και από το βράδυ στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια έως τους 18 βαθμούς Κελσίου, στο νότιο Αιγαίο έως τους 22 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Από νωρίς το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση τη νύχτα στα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις. Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται τις πρωινές ώρες λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Γρήγορα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία. Από αργά το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές τη νύχτα στη Θράκη και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα αναμένεται να εξασθενήσουν. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της δυτικής Στερεάς, κυρίως από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι, 5 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βαθμιαία 7 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από νωρίς το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση από το βράδυ στα νότια στα 7 με 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές. Από το βράδυ βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι, 5 με 6 μποφόρ, με ενίσχυση από το βράδυ στα 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το βράδυ στα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπονται στην νότια νησιωτική χώρα τοπικές νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα που το μεσημέρι θα σταματήσουν. Από το απόγευμα όμως τα φαινόμενα της Δυτικής Ελλάδος θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, που το βράδυ θα επηρεάσουν τον κορμό της ηπειρωτικής χώρας και θα επεκταθούν ανατολικότερα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά από το απόγευμα, ενώ ευνοείται η μεταφορά σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 στα πελάγη έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

