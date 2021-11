Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού - Πατέρας 16χρονου: θα ζούσε τρία χρόνια χωρίς τον Dr Konto

Σοκάρει η γλαφυρή περιγραφή του πατέρα που έπεσε θύμα του ψευτογιατρού, στον οποίο «αφέθηκε» για την εύθραυστη ζωή του παιδιού του.

Αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο με πειθώ, αλλά και με υποδομές και πρόσωπα που κινούνταν γύρω του σαν να εγγυώνται για αυτόν, ήρθε ο πατέρας του 16χρονου αγοριού που «έσβησε» αποδυναμωμένο πλήρως από τις «θεραπείες του Δόκτορα Κόντου», όταν απευθύνθηκε στον κατηγορούμενο για να σώσει το παιδί του.

Ο πατέρας του αγοριού, που πέθανε το 2017, κατέθεσε στο δικαστήριο πως είναι πεπεισμένος πως ο γιος του θα ζούσε τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμη αν είχε εγχειριστεί στην Γερμανία και εάν δεν είχαν συναντήσει τον 48χρονο «Dr Kontos».

Στην κατάθεση του ο μάρτυρας περιέγραψε την ικανότητα που είχε ο κατηγορούμενος να πείθει, σε τέτοιο βαθμό που, όπως είπε, μετά την πρώτη του συνάντηση με τον «διακεκριμένο ογκολόγο» είχε επηρεαστεί τόσο πολύ που «έφυγα και είπα "δείτε που υπάρχει θεραπεία για καρκίνο και μας την κρύβουν". Τόσο με έπεισε». Περιέγραψε επίσης και ένα κύκλο προσώπων αλλά και χώρους που πλαισίωναν τον «λαμπρό επιστήμονα» με αποτέλεσμα να κινείται μέσα σε κλινικές σαν αληθινός γιατρός.

Και αυτός ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε ραντεβού με τον «Δόκτορα» σε συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική στην Αθήνα, όπου έκαναν εξέταση dna στο παιδί «γιατί μας είπε ότι χρειάζεται για να είναι τα φάρμακα εξειδικευμένα για το παιδί μας. Έγινε η αιμοληψία από τον ίδιον» .

Αναφέρθηκε επίσης και σε συνάντηση σε εστιατόριο ιδιωτικής κλινικής, όπου άκουσε εργαζόμενη να τον αποκαλεί «γιατρέ μου», στην διάρκεια της οποίας ο κατηγορούμενος τους εγγυήθηκε ότι ο γιος τους θα έχει πλήρη ίαση.

«Η επόμενη συνάντηση έγινε τέλη Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε ξενοδοχείο. Εκεί, έκανε ένεση στο παιδί αρτεμισίνης, τότε, μας είπε για τα χρήματα. Είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα ήταν μικρό ποσό, λέγοντας μας ότι εάν πηγαίναμε στην Ελβετία θα ήταν 1 εκατομμύριο. Δεν είχα μαζί μου και δυσαρεστήθηκε. Του είπα "μην στεναχωριέστε. Θα σας τα στείλω σε τραπεζικό λογαριασμό". Τελικά, του είπα ότι θα του τα πάω την επόμενη και έτσι το πρωί του έδωσα σε ένα φάκελο 22.000 ευρώ. Η τελευταία μας συνάντηση έγινε τέλη Νοεμβρίου στην Αθήνα. Μας έκλεισε ραντεβού για μαγνητική. Ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο γιατρό κ. Ζ. Πήγαμε στο γραφείο, του έκανε τη δεύτερη δόση αρτεμισίνης και μετά κάναμε τη μαγνητική».

Πρόεδρος : Το παιδί, εάν δεν είχε γίνει όλο αυτό με τον κατηγορούμενο, θα ζούσε;

Μάρτυρας: Εκατό τοις εκατό. Με το χειρουργείο των Γερμανών θα ζούσε τρία χρόνια. Ξέραμε ότι η περίπτωση ήταν δύσκολη αλλά κερδίζαμε χρόνο. Χρόνο. Δυστυχώς επιλέξαμε το δρόμο του κατηγορούμενου.

Η δίκη συνεχίζεται στις 30 Νοεμβρίου.

