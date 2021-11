Πολιτική

Τσίπρας: Άμεσα μέτρα για τον κορονοϊό

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το Βόλο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν ήρθα στον Βόλο με αντιπολιτευτική διάθεση, διότι είναι δύσκολες οι στιγμές και θα τις αντιμετωπίσουμε μαζί και καλώ τον κ. Μητσοτάκη να πάρει άμεσα μέτρα» ήταν τα πρώτα λόγια που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μόλις έφτασε στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, απευθυνόμενος σε όσους τον ανέμεναν στην είσοδο του νοσηλευτικού ιδρύματος, εν μέσω καταιγίδας και με καθυστέρηση μίας ώρας.

Απευθυνόμενος, κυρίως, στους υγειονομικούς και σε όσους τον περίμεναν και αφού άκουσε τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Νίκο Χαυτούρα και τον πρόεδρο των εργαζομένων στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο Ντίνο Μηνδρινό, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στο αίτημα για προσλήψεις στο ΕΣΥ λόγω των μεγάλων αναγκών που έχουν προκύψει ,λέγοντας: «Έχετε δίκιο, έπρεπε να έχουν γίνει οι προσλήψεις και από την πλευρά μας θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας μαζί με του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, την διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος και τους εκπροσώπους των γιατρών και νοσηλευτών, συμμετείχε σε σύσκεψη για να ενημερωθεί αναλυτικά για τα προβλήματα του χώρου.

Αμέσως μετά την σύσκεψη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Θέλω να κρούσω για άλλη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Η ανεπάρκεια, η προχειρότητα και η ατολμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εμφανείς. Να πάρει μέτρα έγκαιρα για την επιδημιολογική επιτήρηση, για την ιχνηλάτηση, για την ενίσχυση του εμβολιασμού, αλλά και μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, τόσο της Α' θμιας, όσο και της Β΄θμιας Υγείας. Μας οδηγεί για άλλη μιά χρονιά, και ενώ έχουμε φέτος το εμβόλιο -ενώ πέρυσι δεν το είχαμε- σε μία εκατόμβη νεκρών και ενδεχομένως σε ένα καταστροφικό για την Οικονομία lockdown και θα έχει την απόλυτη ευθύνη.

Τώρα πρέπει να φροντίσει ο κ. Μητσοτάκης ώστε να ενισχυθεί το ΕΣΥ με περισσότερες κλίνες ΜΕΘ και το απαραίτητο προσωπικό. Να επιταχθούν ιδιωτικά νοσοκομεία διότι σε αυτή τη μάχη δεν μπορεί να περισσέψει κανείς. Να αρθεί η ανοησία στα σχολεία του 50+1 για να κλείσει προσωρινά μία μαθητική τάξη. Το 25% των κρουσμάτων είναι μαθητές, ο κορονοϊός επωάζεται στα σχολεία και περνάει στους ηλικιωμένους. Να σταματήσει ο κ. Μητσοτάκης να βλέπει με ψηφοθηρικό τρόπο την αναγκαιότητα αυστηροποίησης σε ορισμένους κλάδους. Δεν μπορεί να μη γίνονται τεστ στην είσοδο των ναών και να μένουν απροστάτευτοι οι πιστοί που θέλουν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν μπορεί οι αστυνομικοί που ελέγχουν τα πιστοποιητικά να μην είναι εμβολιασμένοι.

Καλώ για άλλη μία φορά τον κ. Μητσοτάκη να πάρει πρωτοβουλία τώρα. Να σταματήσει να έχει λευκή πετσέτα στο ζήτημα του εμβολιασμού. Θα πάμε πόρτα- πόρτα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, με εθελοντές από ΜΚΟ, να ενημερώσουμε και να πείσουμε τους συμπολίτες μας άνω των 60.

Οι επιστήμονες δίνουν δραματικές προβλέψεις, οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Αν δεν τις αναλάβει και επιμείνει στην προχειρότητα και την ανεπάρκεια, θα βρεθούμε μπροστά σε εκατόμβη νεκρών και θα κάνουμε μαύρα Χριστούγεννα και θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη.

Τις επόμενες ημέρες θα αναλάβω πρωτοβουλίες με φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης προκειμένου να βγει η ελληνική κοινωνία από αυτό το τραγικό αδιέξοδο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και φορέων από τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τον χώρο της εστίασης και άλλους που πλήττονται από τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας.

