Κορονοϊός - Σακελλαροπούλου: Με τον εμβολιασμό να απομονώσουμε τον ιό

Την κινητή μονάδα εμβολιασμού της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, στην Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε η ΠτΔ.

Μήνυμα προς τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκεπτόμενη το απόγευμα την κινητή μονάδα εμβολιασμού της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, στην πλατεία Αριστοτέλους.

"Είναι οι μέρες, που συνήθως η Θεσσαλονίκη στολίζεται Χριστουγεννιάτικα. Και σήμερα, ο δήμος με την 4η ΥΠΕ έκανε ένα άλλο δώρο στην πόλη, έστησε ένα κινητό συνεργείο εμβολιασμού στην πλατεία Αριστοτέλους και από το πρωί πολλοί συμπολίτες μας έρχονται και εμβολιάζονται" δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε:

"Αυτό μακάρι να γίνει παράδειγμα για όλους, αυτό το δώρο που μας έχει δοθεί (το εμβόλιο) για να σώσουμε τον εαυτό μας και τους διπλανούς μας, να το χρησιμοποιήσουμε, να σπάσουμε το φράγμα, να απομονώσουμε τον ιό και να κερδίσουμε επιτέλους την ελευθερία μας. Μακάρι, ειλικρινά, να ακούσουν όλοι όσοι μπορούν. Για να έχουμε και τα καλύτερα Χριστούγεννα που μπορούμε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να είστε όλοι καλά".

Την κ. Σακελλαροπούλου συνόδευε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Κατά την άφιξή της στην κινητή μονάδα εμβολιασμού την υποδέχθηκαν ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης και η υποδιοικήτρια Ειρήνη Χατζοπούλου, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τους εμβολιασμούς που έγιναν σήμερα στο συγκεκριμένο σημείο. Η κ. Σακελλαροπούλου μίλησε με πολίτες που έσπευσαν να εμβολιαστούν και με τους υγειονομικούς που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και ευχήθηκε σε όλους υγεία και χρόνια πολλά.

Έως τις 18.00 το απόγευμα στην κινητή μονάδα είχαν εμβολιαστεί περί τα εξακόσια άτομα, αρκετοί εκ των οποίων με την πρώτη δόση.

