Κερατσίνι - 8χρονη: Την κλωτσούσαν για να δουν αν ζει (βίντεο)

Νέες σοκαριστικές εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταθέτει η οικογένεια της 8χρονης.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου, αναμένεται να καταθέσει η οικογένεια της 8χρονης, που έχασε τη ζωή της σε συρόμενη πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι, πριν από εννέα μέρες.

Οι νέες εικόνες από κάμερες ασφαλείας είναι σοκαριστικές. Όπως φαίνεται στο βίντεο το απόγευμα της 17ης Νοέμβρη ένας άνδρας με λευκό παντελόνι στέκεται πάνω από την 8χρονη Όλγα που είναι αναίσθητη στην είσοδο του εργοστασίου στο Κερατσίνι και την κλοτσάει με το δεξί πόδι.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι από τα πρώτα πρόσωπα που φαίνεται να έχει διαπιστώσει όσα έχουν προηγηθεί με τον θάνατο της 8χρονης. Όμως αντί να βοηθήσει το παιδάκι το κλωτσάει και περιφέρεται στους χώρους του εργοστασίου.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταθέτει η οικογένεια

Την ερχόμενη εβδομάδα η πλευρά της οικογένειας της 8χρονης αναμένεται να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

«Συντρέχει ξεκάθαρα κακουργηματική πράξη ανθρωποκτονίας με δόλο διά παραλήψεως καθότι όλοι βρήκαν πεσμένη τη θανούσα πλέον Όλγα και όλοι παρέλειψαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ένα μαύρο αυτοκίνητο και οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από το εργοστάσιο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 17ης Νοέμβρη από τη συρόμενη πόρτα. Πέρασαν κοντά από την 8χρονη η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν αναίσθητη.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν επί δύο ώρες να βρουν τρόπο να ανοίξουν την πόρτα. «Αναμείναμε στον χώρο έως τις 21:10, οπότε αφού απεγκλωβίστηκε από σταθμό της ΠΟΥ, που προσήλθε εκ των υστέρων στο σημείο, η μονάδα του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Μέχρι τις 21:10 ουδείς υπεύθυνος της ή υπάλληλος της επιχείρησης προσήλθε για να μας αναφέρει λεπτομέρειες για το περιστατικό», φέρεται να κατέθεσε αστυνομικός.

Ο δικηγόρος της οικογένειας δηλώνει συγκλονισμένος από τη στιγμή που είδε το τραγικό τέλος της 8χρονης σε βίντεο. «Απάνθρωπο. Οι δύο συνεργάτιδές μου έκλαιγαν για δύο ώρες και εγώ σταμάτησα να τρέμω μετά από τρεις», δήλωσε ο κ. Μπαρκαγιάννης.

Το βίντεο και οι καταθέσεις βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης.

