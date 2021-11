Κόσμος

Μετάλλαξη Μποτσουάνα - ΕΕ: Πρώτο κρούσμα και “μπλόκο” σε πτήσεις από τη νότια Αφρική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Συναγερμός" στην Ευρώπη για την μετάλλαξη της Μποτσουάνα.. Σε ποια χώρα της ΕΕ εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της νέας παραλλαγής του κορονοϊού στην Ευρώπη καταγράφηκε στο Βέλγιο. Πρόκειται για γυναίκα, νεαρής ηλικίας, η οποία εμφάνισε συμπτώματα 11 ημέρες αφότου είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο μέσω της Τουρκίας. Ήταν ανεμβολίαστη και δεν είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με κορονοϊό.

Η γυναίκα αυτή δεν είχε καμία σχέση με τη Νότια Αφρική, ούτε με οποιαδήποτε άλλη χώρα στο νότιο τμήμα της αφρικανικής ηπείρου, αναφέρει το rtbf.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια από τη νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό μιας νέας παραλλαγής του κορονοϊού, ανακοίνωσε η σλοβενική προεδρία.

Σε ανάρτηση στο Twitter η σλοβενική προεδρία ανέφερε ότι μια επιτροπή ειδικών και από τις 27 χώρες μέλη συμφώνησε ότι είναι αναγκαίο να επιβληθούν προσωρινά περιορισμοί σε όλα τα ταξίδια προς την ΕΕ από τη νότια Αφρική.

Μέτρα ανακοίνωσε και η Ελλάδα μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής για τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα μας σχετικά με νέα μετάλλαξη του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι - 8χρονη: Την κλωτσούσαν για να δουν αν ζει (βίντεο)

Κορονοϊός – Βρετανία: Συναγερμός για την νέα μετάλλαξη από την Αφρική

Στην Ελλάδα τα λείψανα ηρώων που “έπεσαν” στην Κύπρο το 1974 (εικόνες)