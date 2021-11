Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: δεν αποκλείω τοπικά lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη νέα μετάλλαξη από την Μποτσουάνα, αλλά και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ελλάδα για την πανδημία.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος για τη νέα μετάλλαξη από την Μποτσουάνα, αλλά και τα μέτρα που έχει λάβει και πρέπει να λάβει η Ελλάδα για την πανδημία.

Κληθείς να εκτιμήσει το γεγονός ότι η Pfizer ξεκίνησε έρευνα για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα, έκρινε ότι «καλώς έκανε», σχολιάζοντας πως δεν ξέρουμε αν τα υπάρχοντα εμβόλια δεν είναι αποτελεσματικά στη νέα μετάλλαξη και υπενθυμίζοντας ότι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέτρεψε τις εταιρείες να προχωρήσουν σε μελέτες.

«Αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα κι όχι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι, το 6% των Αφρικανών έχουν εμβολιαστεί. Το να βρούμε το εμβόλιο είναι το εύκολο. Το ερώτημα είναι αν θα φτάνουν τα εμβόλια στην Αφρική ή μόνο στην Ευρώπη; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν κυβερνήσεις και εταιρείες», τόνισε ο καθηγητής.

Σε ερώτημα σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στην Ελλάδα, δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων και των θυμάτων του κορονοϊού, είπε πως «το γενικό lockdown είχε νόημα όταν δεν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Τότε δεν είχαμε εμβόλια και προετοιμασμένο σύστημα υγείας, ούτε οι πολίτες δεν ήξεραν τι πρέπει να κάνουν.

Τώρα απλά θα το μεταθέσουμε» και συμπλήρωσε πως αυτό που θα πρέπει πραγματικά να γίνει αυτήν τη στιγμή για να ανακοπεί το νέο κύμα της πανδημίας είναι να γίνει η τρίτη δόση του εμβολίου και να εμβολιαστούν εκείνοι που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.

«Δεν προέχει ο πανικός να πάμε σε ένα lockdown, αλλά να πειστούν όσοι περισσότεροι συμπατριώτες μας να κάνουν την 3η δόση και το εμβόλιο», δήλωσε σχετικά και τόνισε ότι, «αν τα μέτρα τηρηθούν και δεν επηρεάσει νέα μετάλλαξη τη χώρα, η γνώμη μου είναι ότι, πιθανόν είναι να κάνουμε ανάσχεση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν αποκλείω όμως τοπικά lockdown».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Καιρός – Ηλεία: Φονικές οι πλημμύρες (εικόνες)

Κερατσίνι - 8χρονη: Την κλωτσούσαν για να δουν αν ζει (βίντεο)