Κοινωνία

Amber Alert: Εξαφάνιση 4χρονης από την Καλλιθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές . "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert.



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 4χρονου κοριτσιού από την περιοχή της Καλλιθέας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε το Amber Alert.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 21/11/2021, βραδινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας, η Αθηνά Χιτζάζι, 4 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», σε υλοποίηση της από 26/11/2021 με αρ. πρωτ. 1052/2/133-α παραγγελίας της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Αθηνά Χιτζάζι έχει καστανά μακριά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.19 και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε κίτρινο μπουφάν, γκρι παντελόνι και άσπρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: δεν αποκλείω τοπικά lockdown

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Καιρός – Ηλεία: Φονικές οι πλημμύρες (εικόνες)