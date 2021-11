Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Κίνδυνος αποφυλάκισής του

Ο δικηγόρος των θυμάτων του Dr Kontos μίλησε στον ΑΝΤ1 για το σοβαρό ενδεχόμενο αποφυλάκισης του ψευτογιατρού που κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες.

Για «πολλά εμπόδια» στην εκδίκαση της υπόθεσης του «ψευτογιατρού» έκανε λόγο ο δικηγόρος των θυμάτων Γιώργος Σούρλας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αναφερόμενος στο τελευταίο «επεισόδιο» είπε πως, ο κατηγορούμενος βάσει των βεβαιώσεων που προσκομίστηκαν στην αίθουσα, «στις Στις 12 Νοεμβρίου είχε κορονοϊό, στις 19 δεν είχε και στις 20 είχε πάλι».

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, αν δηλαδή θα έχει βγει απόφαση πριν από τις 16 Δεκεμβρίου, οπότε και λήγει το εξάμηνο της προφυλάκισής του, απαντήθηκε με απαισιοδοξία από τον νομικό, ο οποίος έκανε λόγο για ογκωδέστατη δικογραφία 150 σελίδων.

«Μόνη η ανάγνωσή της διήρκησε πέντε ώρες», εξήγησε εκφράζοντας το φόβο ότι, «πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να τον δούμε ελεύθερο όταν λήξει το 6μηνο».

