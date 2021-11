Μετάλλαξη Μποτσουάνα: “Όμικρον” την ονόμασε ο ΠΟΥ



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να χαρακτηρίσει το νέο στέλεχος «παραλλαγή ανησυχίας».



Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνεδρίασε σήμερα για να αξιολογήσει το νέο, παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, αποφάσισε να το χαρακτηρίσει «παραλλαγή ανησυχίας».

Στην παραλλαγή B.1.1.529 δόθηκε η ονομασία «Όμικρον» από το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η παραλλαγή αυτή επιφέρει μεγαλύτερο κίνδυνο επαναμόλυνσης, σε σύγκριση με τις άλλες «παραλλαγές ανησυχίας».

Τα κρούσματα της Όμικρον φαίνεται ότι αυξάνονται σχεδόν σε όλες τις επαρχίες της Νότιας Αφρικής.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek