Κοινωνία

Αγνοούμενος βρέθηκε μετά από μέρες σε νοσοκομείο

Η παρατηρητικότητα εργαζόμενου στο νοσοκομείο και ενός διασώστη του ΕΚΑΒ έδωσαν την πληροφορία στο "Χαμόγελο του Παιδιού".



Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για έναν 29χρονο ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Αθήνας πριν από μερικές ημέρες και είχε ενεργοποιηθεί το missing alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο 29χρονος βρέθηκε να νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από άτομο του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας και στη συνέχεια από άτομο του διασωστικού πληρώματος του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Η περιπέτεια του Νοντάρι (ον) Κουπρασβίλι (επ), 29 ετών, έληξε σήμερα 26.11.2021 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.



Ο Νοντάρι (ον) Κουπρασβίλι (επ) εξαφανίστηκε στις 17.11.2021 απογευματινές ώρες, από την περιοχή της Αθήνας. Η δήλωση για την εξαφάνιση του Νοντάρι (ον) Κουπρασβίλι (επ) πραγματοποιήθηκε στις 25.11.2021, όπου την ίδια ημέρα ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και «To Χαμόγελο του Παιδιού» που άμεσα προέβη σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Σήμερα 26.11.2021, λάβαμε κλήση, αρχικά από άτομο του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας και στη συνέχεια από άτομο του διασωστικού πληρώματος του ΕΚΑΒ, τα οποία μας πληροφόρησαν ότι στις 18.11.2021 πρωινές ώρες, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, άτομο το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά του εξασφαλισθέντος και έκτοτε νοσηλεύεται στο εν λόγω νοσοκομείο.



«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Νοντάρι (ον) Κουπρασβίλι (επ) και τους οικείους του για οτιδήποτε χρειαστεί».

