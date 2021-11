Κόσμος

Κορονοϊός – Ολλανδία: μερικό lockdown από την Κυριακή

Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε σήμερα πως τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα μη αναγκαία καταστήματα στην Ολλανδία θα πρέπει να κλείνουν από τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα (18.00 ώρα Ελλάδας) έως τις 5 το πρωί, στο πλαίσιο μιας σειράς νέων μέτρων, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο η αύξηση ρεκόρ των κρουσμάτων Covid-19 στη χώρα να οδηγήσει στην υπερφόρτωση των νοσοκομείων.

Τα μέτρα, που περιλαμβάνουν, επιπλέον, τη χρήση μάσκας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα τεθούν σε ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό από τον Ρούτε, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης τύπου από τη Χάγη, όπου συγκεντρώθηκαν μερικές δεκάδες διαδηλωτές.

«Από την Κυριακή, όλα στην Ολλανδία θα κλείνουν κατά κανόνα μεταξύ 17.00 (τοπική ώρα) και 05.00», εκτός από τα αναγκαία καταστήματα, δήλωσε ο επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης.

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων αφορά τα παιδιά.

«Οι αριθμοί των μολύνσεων είναι καθημερινά υψηλοί, υψηλότεροι, οι υψηλότεροι», τόνισε ο Μαρκ Ρούτε.

«Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας με λίγες μόλις ρυθμίσεις».

Οι ολλανδικές αρχές κατέγραψαν 21.350 νέες μολύνσεις σήμερα, λίγο χαμηλότερα από τον μέσο όρο των 22.258 κρουσμάτων που καταγράφονταν τις τελευταίες 7 ημέρες.

«Λιγότερο από το 50% των ανθρώπων που εκδηλώνουν συμπτώματα κάνουν τεστ, αυτό δείχνει πως το μήνυμα δεν έχει περάσει επαρκώς και αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό», συμπλήρωσε.

Η ολλανδική κυβέρνηση συνέστησε, επίσης, σε όλους τους εργαζόμενους την τηλεργασία και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Κόσμος συγκεντρώθηκε μπροστά από τα υπουργεία στη Χάγη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Ρούτε. Πολλοί εξ αυτών κρατούσαν μεγάφωνα και σφυρίχτρες, όπως μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αστυνομικά βαν και μονάδες αντιμετώπισης ταραχών έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, καθώς εκφράζονται φόβοι για νέο γύρο επεισοδίων, έπειτα από ένταση πολλών ημερών σε όλη τη χώρα.





