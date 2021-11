Αθλητικά

Μπαρσελόνα - Καλάθης: Μένει εκτός για μεγάλο διάστημα

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα. Τι έδειξαν οι συμπληρωματικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ομογενής γκαρντ.



Εκτός παρκέ για τις επόμενες έξι εβδομάδες θα μείνει ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα Νικ Καλάθης.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ομογενής γκαρντ έδειξαν κάταγμα περόνης στο αριστερό πόδι, που σημαίνει ότι τίθεται νοκ άουτ για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ισπανικό πρωτάθλημα και Euroleague.

Mεταξύ των αγώνων που θα χάσει θα είναι και αυτός απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στις 16/12, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Καλάθης είχε τραυματιστεί στη νικηφόρα αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, επί ισπανικού εδάφους, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague (17/11).

