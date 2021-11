Πολιτική

Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Απαντάμε στα fake news με πραγματικά έργα

Σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός.



«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Αντιμετωπίζουμε εκκρεμότητες οι οποίες μας έρχονται από το παρελθόν αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και τα νέα μεγάλα έργα του μέλλοντος», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα.

Στη σύσκεψη, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάστηκαν σχεδιαζόμενα έργα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των περιφερειακών υποδομών και της τοπικής οικονομίας, με έμφαση στους οδικούς άξονες, στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», σε αγροτικά και αρδευτικά ζητήματα.

Ειδική αναφορά έγινε στον προχωρημένο σχεδιασμό για την κατασκευή του οδικού άξονα Ιωάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά, μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, ο οποίος θα αναβαθμίσει τη σύνδεση της Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελλάδα και με τα Δυτικά Βαλκάνια. Το έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί εντός του 2022.

«Είχα δώσει εξαρχής σαφή κατεύθυνση στον υπουργό και στον υφυπουργό να βρουν μία πρακτική και εφαρμόσιμη λύση. Βρέθηκε η λύση σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, με τη σωστή διαστασιολόγηση του δρόμου έτσι ώστε να μπορεί να είναι επιλέξιμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα είναι ένας σύγχρονος, γρήγορος, ασφαλής, κλειστός δρόμος, ο οποίος θα ενώσει επιτέλους τα Γιάννενα με την Κακαβιά με τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας δρόμος ο οποίος -όπως καταλαβαίνετε- έχει πολύ μεγάλη Εθνική και γεωπολιτική σημασία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι το νέο έργο συμπληρώνει ένα πλέγμα ενεργειών για την ουσιαστική επέκταση των υποδομών στη χώρα μας, που έχουν οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. «Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα έρθει και θα αποτελέσει με τον τρόπο του τη φυσική συνέχεια αφενός της Ιονίας Οδού και αφετέρου του Ε65, ενός ακόμα πολύ σημαντικού αυτοκινητόδρομου, ο οποίος ουσιαστικά θα επιτρέψει στους κατοίκους, στους επαγγελματίες της νότιας Ελλάδος, της Αθήνας να επικοινωνούν με τη Δυτική Μακεδονία και με την Ήπειρο από δύο διαφορετικές οδούς», πρόσθεσε.

«Σήμερα είναι μέρα της αλλαγής της Ηπείρου, που θα ενωθούμε με τα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης. «Η καινοτομία σας σε όλα τα θέματα είναι μεγάλη, η Ήπειρος βρίσκει τη θέση της στο ευρωπαϊκό στερέωμα», σημείωσε.

«Ο χώρος της Περιφέρειας, αγαπητέ Αλέκο (Καχριμάνη), αρχίζει να μου γίνεται εξαιρετικά οικείος» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της σύσκεψης και πρόσθεσε· «Μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι η οικειότητα μου με την Ήπειρο είναι τέτοια που φαντάζονται και επισκέψεις μου στην Ήπειρο χωρίς καν να έχω έρθει εδώ και να πίνω τσίπουρα ή ουίσκι με τον κ. Αμυρά, ενδεχομένως στο δικό τους φαντασιακό κόσμο των fake news. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για fake news, μιλάμε για πραγματικά έργα τα οποία υλοποιούνται και τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά την όψη της Ηπείρου».

Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των έργων υποδομής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως τα Ιωάννινα έχουν όλα τα εχέγγυα ώστε να γίνουν ένας κόμβος τεχνολογικών υποδομών, προσελκύοντας κεφάλαια και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Η πόλη διαθέτει ήδη το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της TeamViewer, ενώ σχεδιάζεται επίσης τεχνολογικό και ερευνητικό campus.

«Η δημιουργία ενός πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας που θα συγκεντρώσει όλη αυτή τη δραστηριότητα είναι ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο. Όπως ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο είναι και το σχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να φέρουμε data center στα Γιάννενα. Γνωρίζετε ότι γίνονται πολλές επενδύσεις σε αυτούς τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων που αποτελούν τις υποδομές του μέλλοντος. Τα Γιάννενα μπαίνουν, δεν θα πω αργά αλλά σταθερά, αλλά γρήγορα και δυναμικά, στον χάρτη της υψηλής τεχνολογίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην αγροτική οικονομία και στον κλάδο της κτηνοτροφίας, που έχει μακρά παράδοση στην Ήπειρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η προστασία του πρωτογενούς τομέα από ελληνοποιήσεις που έβλαπταν το εισόδημα των ελλήνων παραγωγών αποτέλεσε εξ αρχής προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Είχα δεσμευτεί ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τα κυκλώματα παράνομων εισαγωγών και νομιμοποιήσεων προϊόντων», είπε ο πρωθυπουργός, «και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε όλα τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν ξεχωριστή ταυτότητα και καθεστώς προστασίας, ώστε να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που πραγματικά τους αξίζουν για την ποιότητα των προϊόντων. Και ναι, νομίζω ότι οι τιμές του πρόβειου γάλακτος και όχι μόνο είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η πολιτική αυτή την οποία ακολουθούμε έχει επιτυχία».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες στην Ήπειρο υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο για μία δίκαιη και μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν πίσω και θα επισφραγίσει ότι η Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα των προηγούμενων ετών.

«Πριν από 100 και τόσα χρόνια οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία, η δική μας γενιά αγωνίζεται για την προκοπή, την προκοπή όλων, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και κυρίως την δυνατότητα σας, τη δική σας, των παιδιών σας, των εγγονιών σας, να παραμείνουν στον τόπο τους και να προκόψουν εδώ, όντας υπερήφανοι που είναι Ηπειρώτες», είπε.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης η αναβάθμιση της περιοχής στον αθλητικό χάρτη. Στα μέσα Νοεμβρίου υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για τη μεταφορά του πρώην κλειστού κέντρου ξιφασκίας από το Ελληνικό στα Ιωάννινα όπου θα φιλοξενεί πολλές δραστηριότητες, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τα έργα για τη ριζική αναβάθμιση του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, ενώ η πόλη θα αποτελέσει το σημείο τερματισμού του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας, ο οποίος αναβιώνει την άνοιξη του 2022 μετά από μία δεκαετία.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος και βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο υφυπουργός για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Γιώργος Στύλιος, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα.

