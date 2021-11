Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον – ECDC: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης στην Ευρώπη

«Καμπανάκι» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών. Τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ο κίνδυνος να εξαπλωθεί στην Ευρώπη η παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική είναι «υψηλός έως πολύ υψηλός» ανακοίνωσε απόψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC).

Στην έκθεση εκτίμησης του κινδύνου το ECDC αναφέρει ότι «το γενικό επίπεδο κινδύνου για την ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» όσον αφορά αυτή τη νέα παραλλαγή του SARS-CoV-2, κρίνεται «υψηλό έως πολύ υψηλό».

Εκτός από τη Νότια Αφρική, κρούσματα της Όμικρον έχουν καταγραφεί στο Μαλάουι, στο Ισραήλ (ένα πρόσωπο που έφτασε στη χώρα από το Μαλάουι), στο Χονγκ Κονγκ και στο Βέλγιο.

