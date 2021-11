Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ παραιτήθηκε από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

Άνοιξε η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, ο οποίος πιθανότατα θα τον διαδεχθεί και στην πρωθυπουργία.

Την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) υπέβαλε αργά το βράδυ της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ανοίγοντας τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου του κόμματος, ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, θα τον διαδεχθεί επίσης στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας.

Η Κεντρική Επιτροπή του SDSM, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα, αποδέχθηκε την παραίτηση του Ζόραν Ζάεφ και αποφάσισε οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού να διεξαχθούν τη 12η Δεκεμβρίου. Ο 47χρονος Ζόραν Ζάεφ βρίσκεται στην ηγεσία του SDSM από το 2013.

Το προσεχές διάστημα ο κ. Ζάεφ αναμένεται να παραιτηθεί επίσης από το αξίωμα του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας. Έχει δηλώσει πως ο επόμενος αρχηγός του κόμματός του θα πρέπει να λάβει εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Όπως έγινε γνωστό, θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες τις διαπραγματεύσεις με το αλβανικό αντιπολιτευόμενο κόμμα «Εναλλακτική» προκειμένου αυτό να ενταχθεί στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η συμμετοχή στην κυβέρνηση του μικρού αλβανικού κόμματος κρίνεται πιθανόν απαραίτητη προκειμένου η παρούσα κυβέρνηση, με ελαφρά διαφορετικό σχήμα, να ανακτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να ολοκληρώσει τη θητεία της, που τυπικά διαρκεί ακόμη δυόμισι χρόνια.

Στην παρούσα φάση, μετά την πρόσφατη αποχώρηση του αλβανικού κόμματος BESA από τους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού, η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ δεν έχει πλέον την πλειοψηφία στη Βουλή: στηρίζεται από 59 βουλευτές εκ των 120 που αριθμεί το σύνολο της Βουλής.

