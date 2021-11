Κόσμος

Μέγκαν Μαρκλ: Την Πέμπτη η ετυμηγορία στη δικαστική διαμάχη με βρετανική εφημερίδα

Κατηγορεί τη Mail on Sunday για τη δημοσιοποίηση επιστολής που είχε γράψει στον πατέρα της.

Η βρετανική δικαιοσύνη θα ανακοινώσει την επόμενη Πέμπτη την ετυμηγορία της στην έφεση που κατέθεσε η Mail on Sunday, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης της με τη Μέγκαν Μαρκλ, τη σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι, που προσέφυγε σε βάρος της βρετανικής ταμπλόιντ για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της.

Η 40χρονη πρώην ηθοποιός δικαιώθηκε τον Φεβρουάριο στην προσφυγή της στη βρετανική δικαιοσύνη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της.

Κατηγορούσε τη Mail on Sunday για τη δημοσίευση μιας επιστολής που έγραψε το 2018, στην οποία ζητούσε από τον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, 77 ετών, να σταματήσει να ανοίγεται και να λέει ψέματα στα ΜΜΕ σχετικά με τη σχέση τους.

Η βρετανική ταμπλόιντ μεγάλης κυκλοφορίας αμφισβήτησε αυτήν την απόφαση, υποστηρίζοντας σε έφεση, που συζητήθηκε τον Νοέμβριο στο Λονδίνο , ότι η δούκισσα του Σάσεξ είχε γράψει αυτήν την επιστολή γνωρίζοντας πως θα μπορούσε να διαρρεύσει.

Έπειτα από μια ακροαματική διαδικασία τριών ημερών, το Εφετείο θα ανακοινώσει την απόφασή του την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, γύρω στις 12.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του δικαστηρίου που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή (26/11).

Προκειμένου να στηρίξει τους ισχυρισμούς της, η Mail on Sunday παρουσίασε στο πλαίσιο της έφεσης τη μαρτυρία του Τζέισον Νάουφ, πρώην γραμματέα επικοινωνίας του ζεύγους Χάρι-Μέγκαν, που επιβεβαίωνε πως το προσχέδιο της επιστολής είχε συνταχθεί, με την επισήμανση πως «θα μπορούσε να διαρρεύσει».

