NBA: Ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε νέα εκτός έδρας νίκη

Τα «Ελάφια» βρίσκουν ρυθμό και πέτυχαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους, αφήνοντας πίσω το προβληματικό τους ξεκίνημα στη σεζόν.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκονται οι Μπακς και το δείχνουν στο παρκέ με τις εμφανίσεις τους. Τα «ελάφια» δεν είχαν πρόβλημα να περάσουν σαν… σίφουνες με 120-109 μέσα στο Ντένβερ και με αυτό τον τρόπο ανέβηκαν στο 12-8, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες στη σεζόν.

Έδειξαν τα δόντια τους από το πρώτο δωδεκάλεπτο, όταν και προηγήθηκαν με 26-16 και συνέχεια έλεγξαν απόλυτα την αναμέτρηση, χωρίς να αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Νάγκετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ο Μίντλετον είχε 17 πόντους με 7 ασίστ, ο Χόλιντεϊ είχε 16 με 6, ενώ ο Κόνατον μέτρησε 20 πόντους με 4/5 τρίποντα.

Στον αντίποδα οι Νάγκετς που έπαιξαν χωρίς τον Γιόκιτς, είδαν τον Γκόρντον να έχει 18 με 9 ριμπάουντ, τον Μπάρτον 17 με 9 ριμπάουντ, τον Καμπάτσο 16 πόντους και τον Μόρις 15 πόντους και 8 ασίστ. Το Ντένβερ έπεσε 9-10, κάνοντας την 4η εντός έδρας ήττα του.

