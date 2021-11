Κόσμος

Νησιά Σολομώντα: Νεκροί σε κτήρια που πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές

Αυστραλοί στρατιώτες κι αστυνομικοί ανέλαβαν να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Τα πτώματα τριών ανθρώπων ανασύρθηκαν από ακίνητα που πυρπολήθηκαν στη Χονιάρα, την πρωτεύουσα των Νησιών του Σολομώντα, όπου ξέσπασαν ταραχές από την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους στα επεισόδια που ανακοινώνονται από τις αρχές του αρχιπελάγους του νότιου Ειρηνικού.

Τα απανθρακωμένα θύματα βρέθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ σε δύο καταστήματα στην κινεζική συνοικία της πρωτεύουσας που είχαν πυρποληθεί, διευκρίνισε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σήμερα το πρωί οι δρόμοι της πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας ήταν σχετικά ήρεμοι. Κάτοικοι προσπαθούσαν να αποτιμήσουν τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας των επεισοδίων.

Χθες Παρασκευή το βράδυ τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στη Χονιάρα, μετά την τρίτη ημέρα επεισοδίων, με την κατοικία του πρωθυπουργού να απειλείται, ακίνητα να πυρπολούνται και καταστήματα που λεηλατούνται.

Αυστραλοί αστυνομικοί και στρατιωτικοί, που μόλις έφθασαν, αναπτύχθηκαν γρήγορα για να αποκατασταθεί η τάξη, ανέλαβαν τη φύλαξη ορισμένων κτιρίων και περιπολούν, βαριά οπλισμένοι, στους δρόμους της πρωτεύουσας των Νησιών του Σολομώντα.

Οι ταραχές στα Νησιά του Σολομώντα ξέσπασαν την Τετάρτη, όταν εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Χονιάρα αξιώνοντας ο πρωθυπουργός Μανάσε Σογκαβάρε να παραιτηθεί. Κατόπιν έκαναν έφοδο στην κινεζική συνοικία της πρωτεύουσας, που αριθμεί κάπου 80.000 κατοίκους.

Οι αιτίες των επεισοδίων είναι πολλές. Ανάμεσά τους η οργή για την κυβερνητική πολιτική και για τις οικονομικές δυσκολίες που επέτεινε η πανδημία του νέου κορονοϊού, καθώς και η ιστορική αντιπαλότητα των κατοίκων της νήσου Μαλέιτα, της πολυπληθέστερης της χώρας, με αυτούς της νήσου Γκουανταλκανάλ, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα του αρχιπελάγους 700.000 κατοίκων.

Πολλοί κάτοικοι στη Μαλέιτα αισθάνονται πως η κυβέρνηση τους έχει εγκαταλείψει και οι εντάσεις ανέβηκαν κατακόρυφα μετά το 2019, όταν η κυβέρνηση του κ. Σογκαβάρε αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν και να αναγνωρίσει την Κίνα.

Το Πεκίνο καταδίκασε χθες Παρασκευή τα επεισόδια και αξίωσε να υπάρξουν εγγυήσεις για «την ασφάλεια των κινέζων πολιτών και των κινεζικών θεσμών και οντοτήτων» στα Νησιά του Σολομώντα.

