Κορονοϊός – Πέτσας: Από τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε απότομη αποκλιμάκωση των δεικτών

Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο για λήψη νέων μέτρων. Τι απάντησε στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτωπα της πανδημίας και της ακρίβειας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», μίλησε για το ταξίδι του Πρωθυπουργού σε περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου τον συνοδεύει και αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που εξαγγέλθηκαν, με κυριότερο το επενδυτικό πακέτο για την απολιγνιτοποίση ύψος 7 δις ευρώ, το οποίο «θα δώσει ανάσα στην αβεβαιότητα των κατοίκων της περιοχής μέχρι να κλείσει και η τελευταία λιγνιτική μονάδα».

Επίσης ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στο έργο της σύνδεσης Ιωαννίνων – Κακαβιάς, αλλά και της παραλίμνιας οδού στα Ιωάννινα, με προϋπολογισμό 12 εκ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κ. Πέτσας, σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται στην Κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για την πανδημία και την ακρίβεια, επεσήμανε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική πρόταση.

Ερωτηθείς για τον αν η τηλεργασία στο Δημόσιο που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα πλάνα της Κυβέρνησης, απάντησε ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια σκέψη και το μέτρο της κλιμακωτής προσέλευσης που εφαρμόζεται, έχει βοηθήσει στην αποσυμφόρηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο κ. Πέτσας ήταν κατηγορηματικός στη συνέχεια λέγοντας πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για νέα μέτρα και για κανένα lockdown, καθώς τα νέα μέτρα δείχνουν να φέρνουν αποτελέσματα, αφενός με την σταθεροποίηση των επιδημιολογικών δεδομένων και αφετέρου με την αύξηση των ραντεβού για εμβολιασμό.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας, προβλέποντας ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου θα υπάρξει απότομη αποκλιμάκωση τως επιδημιολογικών δεδομένων.

