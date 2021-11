Κόσμος

Κορονοϊός – Ολλανδία: Συναγερμός για δεκάδες κρούσματα σε επιβάτες από Νότια Αφρική

Περίπου 600 επιβάτες από δυο πτήσεις που αφίχθηκαν από την Νότια Αφρική, απομονώθηκαν και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, υπό το φόβο της μετάλλαξης Όμικρον.

Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν, επικαλούμενες τα αποτελέσματα των πρώτων διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν, ότι δεκάδες από τους περίπου 600 επιβάτες δύο πτήσεων από τη Νότια Αφρική που αφίχθησαν χθες Παρασκευή στο αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ πιθανόν έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό.

Πρόσθεσαν ότι διενεργούνται περαιτέρω εξετάσεις, για να εξακριβωθεί το εάν και κατά πόσον έχουν μολυνθεί από τη λεγόμενη παραλλαγή Όμικρον του ιού, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε χθες «ανησυχητική», λόγω των πολλαπλών μεταλλάξεών της και της υψηλής μολυσματικότητάς της. Η παραλλαγή αυτή πυροδότησε χθες ομοβροντία ανακοινώσεων κυβερνήσεων πως κλείνουν τα σύνορά τους στους ταξιδιώτες από χώρες του νότιου τμήματος της Αφρικής και κύμα ρευστοποιήσεων στις χρηματαγορές παγκοσμίως.

Οι περίπου 600 επιβάτες, που τέθηκαν αμέσως σε απομόνωση από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο μετά την άφιξή τους, αντιμετώπισαν πολύωρες καθυστερήσεις και εξετάσεις.

Με βάση τα πρώτα δεδομένα, το ολλανδικό υπουργείο Υγείας εκτίμησε ότι οι επιβάτες που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 είναι περίπου 85.

«Οι επιβάτες τα τεστ των οποίων είχαν θετικό αποτέλεσμα θα τεθούν σε απομόνωση σε ξενοδοχείο στο ή κοντά στο Σίπολ», διευκρίνισαν οι υγειονομικές αρχές. «Ερευνούμε όσο πιο γρήγορα είναι εφικτό εάν πρόκειται για κρούσματα της νέας ανησυχητικής παραλλαγής, που ονομάστηκε Όμικρον», πρόσθεσαν.

Χθες το πρωί η ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε όλες τις πτήσεις από κράτη στο νότιο τμήμα της Αφρικής και ξεκαθάρισε πως όσοι βρίσκονταν ήδη εν πτήσει θα υποβληθούν σε εξετάσεις και πιθανόν καραντίνα με την άφιξή τους.

Επιβάτες των πτήσεων της KLM από το Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ ανέφεραν νωρίτερα πως τους άφησαν να περιμένουν στο ταρμάκ επί ώρες.

