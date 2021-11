Τεχνολογία - Επιστήμη

Απογραφή – Θανόπουλος: Η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία

Πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή των μοναδικών κωδικών απογραφής. Τι είπε για τους αρνητές της διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», δήλωσε ότι η απογραφή εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και ότι η παράταση για την αυτοαπογραφή δόθηκε γιατί υπάρχει μεγάλη συμμέτοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ακόμη ένας λόγος για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί παράταση, είναι ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν παραδοθεί οι κωδικοί αυτοαπογραφής κι αυτό οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού καθώς οι διαδικασίες πρόσληψης, αλλά και κατάθεσης δικαιολογητικών είναι χρονοβόρες. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν πάρει όλοι τον φάκελο με τον κωδικό απογραφής.

Σε ότι αφορά τους λεγόμενους αρνητές της απογραφής, ο κ. Θανόπουλος είπε ότι πάντα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, ανθρώπων που δε θέλουν να συνεργαστούν με υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά η αίσθηση του είναι πως το φαινόμενο δεν είναι τόσο γενικευμένο όσο εμφανίζεται.

Συμπλήρωσε δε, πώς αν και προβλέπονται κυρώσεις για όσους απογραφούν «δεν θέλουμε να περάσουμε σε αυτό το στάδιο». Στον αντίποδα όμως, υπογράμμισε ότι αν και δε θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους δε θέλουν για τους δικούς τους λόγους να απογραφούν, «θα αντιμετωπίσουμε όσους υπονομεύουν τη διαδικασία και παροτρύνουν και άλλους δημοσία να μη συμμετάσχουν στην απογραφή».

Ο κ. Θανόπουλος διαβεβαίωσε πως στην απογραφή δεν πρόκειται κανείς να ερωτηθεί αν είναι εμβολιασμένος και γενικότερα δεν πρόκειται να τεθούν ερωτήσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

