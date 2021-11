Life

Οίκος Dior: Στη Μήλο η κολεξιόν για το 2022

Η επικεφαλής της Dior δεν έχει κρύψει την μεγάλη της αγάπη στην Ελλάδα.

Εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα είναι η κολεξιόν του οίκου Dior για το '22. Στο βίντεο που μοιράστηκε στο instagram ο διάσημος οίκος, δείχνει τις ομορφιές της Μήλου.

Η επικεφαλής της Dior, Μαρία Γ. Κιουρί, δεν έχει κρύψει την μεγάλη της αγάπη στην Ελλάδα και την ιστορία του τόπου αφιερώνοντας την κολεξιόν στην χώρα μας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το νησί έχει ενισχύσει τη διεθνή εικόνα του το τελευταίο διάστημα χάρη στις μεθοδικές κινήσεις εμπέδωσης της φήμης του και αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιας εμβέλειας προορισμό, τονίζει η εταιρία που έχει αναλάβει την επικοινωνιακή προβολή του νησιού.

Στην Μήλο, παρουσιάζονται τα νέα ρούχα του οίκου, ως μια ωδή στην θηλυκότητα και αφηγείται την αγάπη της αδελφοσύνης. Κάποια κομμάτια, θυμίζουν γυναικείες μυθολογικές φιγούρες.

