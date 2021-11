Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος για lockdown: Ποτέ μη λες πότε…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον θα γίνουν ορατές στη χώρα μας, γύρω στα μέσα Ιανουαρίου, τόνισε ο Εξαδάκτυλος.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», τόνισε πως σε ότι αφορά την παραλλαγή Όμικρον, είναι πολύ ρευστή η κατάσταση ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι φόβοι που υπάρχουν εστιάζονται αρχικά στο ότι τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν πως μπορεί να έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, όπως οι παραλλαγές Άλφα και Δέλτα.

Στο ερώτημα πόσο μας προστατεύουν τα υπάρχοντα εμβόλια από την νέα παραλλαγή, είπε ότι αυτό θα το διαπιστώσουμε στις μελέτες που θα γίνουν σε εργαστηριακό επίπεδο, αλλά και στην πράξη όταν θα δούμε αν θα νοσήσουν όσοι έχουν περάσει ήδη την ασθένεια.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων και ενδεχομένως ένα νέο lockdown, απάντησε «ποτέ με λες ποτέ», διευκρινίζοντας πως είναι απόλυτα κατανοητή η θέση της Πολιτείας που αποκλείει την εφαρμογή ενός lockdown, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά αν το βλέπουμε από την σκοπιά της Δημόσιας Υγείας.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, υπογραμμίζοντας πως εδώ και πολλές μέρες η πίεση στο σύστημα υγείας είναι αφόρητη.

Σε ότι αφορά την παραλλαγή Όμικρον, είπε πως οι επιπτώσεις της θα φανούν στη χώρα μας γύρω στα μέσα του Ιανουαρίου.

Ενώ σχολιάζοντας την περίπτωση λήψη νέων μέτρων, είπε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα μείγμα μέτρων που να είναι εφαρμόσιμα, διευκρινίζοντας πως η κοινωνία είναι κουρασμένη και αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι κοντά στην κανονικότητα και κάπου στη μέση, ούτε δηλαδή απουσία μέτρων, αλλά ούτε και lockdown.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Θήβα: Χαστούκισαν γιατρό του Νοσοκομείου

Μετάλλαξη Όμικρον – ECDC: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης στην Ευρώπη

Κορονοϊός – Πέτσας: Από τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε απότομη αποκλιμάκωση των δεικτών