Πιερρακάκης: 656.500 ψηφιακές υπογραφές σε επαγγελματικές ομάδες το 2022

Έτσι, οι επιχειρηματίες θα μπορούν να πάρουν απλά ψηφιακά εργαλεία που θα βοηθήσουν στην καθημερινότητα της επιχείρησης.

Τη διάθεση 376.500 ψηφιακών υπογραφών εντός Ιανουαρίου σε στοχευμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως διαχειριστές επιχειρήσεων, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ).

Ειδικότερα, από τις 376.500 ψηφιακές υπογραφές μέσω της ΚΕΕ οι 270.000 θα διατεθούν σε διαχειριστές επιχειρήσεων, οι 60.000 σε λογιστές, οι 43.500 σε δικηγόρους και οι 3.000 σε συμβολαιογράφους.

Ο κ. Πιερρρακάκης επεσήμανε ότι «μέσω του gov.gr θα λειτουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου απομακρυσμένα μέσω βίντεο θα μπορούν να μοιράζονται αυτές οι υπογραφές. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με το ΚΕΕ κι εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική περί ψηφιακών υπογραφών».

Τόνισε ότι στις 376.500 θα προστεθούν άλλες 150.000 ψηφιακές υπογραφές προς δημόσιους υπαλλήλους- οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να δίνονται-, 30.000 προς μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ και 100.000 προς τους πολίτες. «Μιλάμε για 656.500 ψηφιακές υπογραφές που θα δοθούν δωρεάν εντός του 2022. Αυτή η είναι μια τεράστια αλλαγή, προσθήκη σε αυτές τις υπηρεσίες ταυτοποίησης του πολίτη στην απομακρυσμένη εξυπηρέτησή του από το κράτος κι όχι μόνο».

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα έργο που είχαμε ξεκινήσει με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο και συνεχίζουμε με τον πρόεδρο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου», ενώ έκανε λόγο για ένα έργο που σχεδιάζεται κι αφορά ψηφιακές ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «το οποίο θα δώσει εργαλεία στους επιχειρηματίες για να μπορούν να πάρουν απλά ψηφιακά εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν στην καθημερινότητα της επιχείρησης. Κι αυτό θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2022».

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). «Το ΓΕΜΗ είναι ένα υπερόπλο που δεν έχουμε αξιοποιήσει στο πλαίσιο που μπορούμε. Δέσμευσή μας είναι ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια αναβάθμισης του ΓΕΜΗ στον απόλυτο βαθμό και σε συνεργασία μαζί σας».

Συμπλήρωσε ότι μικρά έργα, όπως γνήσιο υπογραφής, άυλη συνταγογράφηση έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα γιατί αποτελούν πολιτικά εργαλεία, «τα οποία έρχονται να βοηθήσουν, μειώνοντας τις ανισότητες για όλους εκείνους που δεν είχαν το χρόνο να περιμένουν στις ουρές του Δημοσίου, βοηθάνε τα άτομα με αναπηρία, τον εργαζόμενο γονιό, τον απόδημο Έλληνα αλλά και τον επιχειρηματία που δεν έχει χρόνο να χάσει».

Κλείνοντας ο υπουργός υπογράμμισε ότι «το ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει κονδύλια και μαζί με τα μικρά έργα μάς δίνει την πλήρη δυνατότητα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην πράξη».

