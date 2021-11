Αθλητικά

WTA για Πενγκ Σουάι: Παραμένουν οι ανησυχίες

Παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε δημόσια, εξακολουθούν να παραμένουν οι ανησυχίες για τον βαθμό ελευθερίας που απολαμβάνει.

Μια εβδομάδα μετά τη δημόσια επανεμφάνιση της Πενγκ Σουάι, η ανώτατη αρχή του γυναικείου τένις (WTA) εξακολουθεί ν΄ ανησυχεί για την ελευθερία που απολαμβάνει πραγματικά η Κινέζα πρώην νο1 του διπλού, μετά τις καταγγελίες που είχε κάνει εναντίον κορυφαίου στελέχους της κυβέρνησης για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο πρόεδρος της WTA, Στιβ Σάιμον «παραμένει βαθιά ανήσυχος για την ελευθερία της Πενγκ από λογοκρισία ή εξαναγκασμό και αποφάσισε να μην επικοινωνήσει ξανά μαζί της μέσω mail μέχρι να βεβαιωθεί ότι οι απαντήσεις της είναι προσωπικές και όχι αυτές των λογοκριτών της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος της ένωσης του γυναικείου τένις.

«Ο Στιβ Σάιμον επικοινώνησε με την Πενγκ Σουάι μέσω διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας. Της έστειλε δύο mail, αλλά ήταν σαφές ότι οι απαντήσεις της επηρεάστηκαν από άλλους» πρόσθεσε η ίδια πηγή στο AFT.

Από την άλλη, δεν θέλησε να αναφερθεί στις πληροφορίες του BBC με βάση τις δηλώσεις ενός «φίλου» της αθλήτριας σύμφωνα με τις οποίες θα έστελνε ένα mail στον Στιβ Σάιμον, ευχαριστώντας τον για την ανησυχία του, ενώ εκείνος ζήτησε να μην επέμβει για να την αφήσει «μόνη».

Η 35χρονη παίκτρια εξαφανίστηκε στις 2 Νοεμβρίου, αφού νωρίτερα δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo για τη σχέση της με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ζανγκ Γκαολί. Σε αυτό το κείμενο, που λογοκρίθηκε γρήγορα στο συγκεκριμένο μέσο, είπε συγκεκριμένα πώς την ανάγκασε να κάνει σεξ πριν από τρία χρόνια πριν την κάνει ερωμένη του.

Παρά τη λογοκρισία, το μήνυμα είχε δημοσιοποιηθεί παγκοσμίως, προκαλώντας μια σειρά αντιδράσεων με το σύνθημα #WhereIsPengShuai (που βρίσκεται η Πενγκ Σουάι).

Πολλά μεγάλα ονόματα του τένις, από την Κρις Έβερτ έως τον Νόβακ Τζόκοβιτς μέσω διεθνών ενώσεων τένις (WTA και ATP), ζήτησαν εξηγήσεις από την Κίνα. Πέρα από τον αθλητικό κόσμο και ο πολιτικός έχει επίσης εμπλακεί με αιτήματα για διευκρινίσεις που απευθύνονται στο Πεκίνο, ιδίως από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο ή ακόμη και τον ΟΗΕ.

Η Πενγκ Σουάι τελικά εμφανίστηκε ξανά δημόσια το περασμένο Σαββατοκύριακο σε εστιατόριο στο Πεκίνο και κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά τένις στην κινεζική πρωτεύουσα, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν από επίσημα μέσα ενημέρωσης, ενώ φέρεται να επικοινώνησε και με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ.

