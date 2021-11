Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λάρισα: Νεκρή 56χρονη φιλόλογος - Είχε εμβολιαστεί δυο ημέρες νωρίτερα

Η άτυχη γυναίκα καθυστέρησε να εμβολιαστεί ενώ όταν το έκανε, δυο ημέρες αργότερα διαγνώστηκε θετική στον ιό.

Η άτυχη 56χρονη ήταν φιλόλογος σε Γυμνάσιο της Λάρισας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και γι’ αυτό καθυστέρησε να εμβολιαστεί.

Εμβολιάστηκε στις αρχές του μήνα, όμως δύο ημέρες μετά, διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό, νοσηλεύτηκε για ημέρες, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να νικήσει τη νόσο.

Ήταν παντρεμένη και είχε μία κόρη.

Για το θάνατό της εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύλλογος καθηγητών του 14ου Γυμνασίου Λάρισας εκφράζοντας «τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκλεκτής συναδέρφου, φιλολόγου, Αγγελικής Μήτσιου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της.

Αντί στεφάνου αποφασίστηκε να κατατεθεί χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των Συσσιτίων του Ιερού Ναού των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.»

Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΛΜΕ Λάρισας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΛΜΕ Λάρισας αναφέροντας τα εξής: “Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την εκδημία της συναδέλφισσάς μας Αγγελικής Μήτσιου. Η αγαπητή σε όλους μας Αγγελική, υπηρέτησε με ήθος εργατικότητα και ευγένεια τον εκπαιδευτικό χώρο για πολλά χρόνια. Υπήρξε μια άξια και ακούραστη καθηγήτρια και η απουσία της κάνει φτωχότερη την εκπαίδευση. Στην αγαπημένη της οικογένεια τα θερμά μας συλλυπητήρια”.

πηγή: onlarissa.gr

