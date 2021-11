Πολιτισμός

Κεν Λόουτς: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα και πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Ο βραβευμένος Βρετανός σκηνοθέτης τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κι έστειλε μήνυμα για τα Γλυπτά.

«Νιώθω πανευτυχής. Οι άνθρωποι του πανεπιστημίου είναι εξαιρετικά γενναιόδωροι, πολύ ευγενικοί. Οι ταινίες που κάνουμε είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και συνεπώς αυτή η διάκριση δεν ανήκει μόνο σε μένα αλλά σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για τις ταινίες μας». Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κεν Λόουτς ένας από τους διασημότερους Βρετανούς σκηνοθέτες λίγο μετά την αγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Ο Κεν Λόουτς που έχει τιμηθεί δυο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών μίλησε και για το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. «Τα Γλυπτά είναι κλεμμένα. Φυσικά και θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Είναι ένα κεντρικό σημείο της ιστορία σας», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σκηνοθέτης της περίφημης ταινίας «Γη και Ελευθερία».

Διευκρίνισε όμως ότι οι ισχυροί της χώρας του διαφέρουν πολύ από το λαό της. «Ο βρετανικός λαός είναι πιο ειλικρινείς. Αναγνωρίζει ότι τα Γλυπτά είναι κλεμμένα και ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα». Γι' αυτό και, όπως υπογράμμισε, «σας παρακαλώ μην μπερδεύεται τις πράξεις των πλουσίων και ισχυρών από των ανθρώπων της καθημερινότητας». Τέλος δεν δίστασε να στραφεί εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης λέγοντας ότι είναι ντροπή που δεν τα έχει επιστρέψει ακόμη.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο, τιμητική διάκριση έλαβε και ο Έλληνας πρέσβης της Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης Ραπτάκης. «Για τις προσπάθειές του, για τις ενέργειές του και όλα όσα έχει κάνει για το πανεπιστήμιο αλλά και τον Ελληνισμό στην Αγγλία», όπως ανέφερε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του πανεπιστημίου Παναγιώτης Δούρος, ο οποίος του παρέδωσε τη σχετική αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους του πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτη Καλδή.

